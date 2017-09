PIT-11 – najczęściej zadawane pytania

Do kiedy powinienem/am otrzymać PIT-11 od pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia PIT-11 swoim pracownikom do końca lutego za poprzedni rok. Wysyła on dokument również do odpowiedniego urzędu skarbowego, najczęściej w formie elektronicznej. Działy kadrowe/księgowe firm przekazują te dokumenty pracownikom w różnych przyjętych w danym przedsiębiorstwie formach – papierowej lub elektronicznej.

Jaki adres powinienem/am podać pracodawcy do sporządzenia PIT-11?

Adres potrzebny jest do określenia właściwości miejscowej organu podatkowego. W przypadku PIT-11 pracodawca powinien uwzględnić adres wskazany przez pracownika jako adres zamieszkania. Nieważny jest więc tutaj adres zameldowania. Natomiast obowiązkiem pracownika jest informowanie pracodawcy o każdej zmianie adresu.

Co zrobić z otrzymanym PIT-11?

PIT-11 stanowi dla pracownika podstawę do wypełnienia własnego zeznania podatkowego, takiego jak np. PIT-36 czy PIT-37. Nie należy więc wysyłać go do organu podatkowego. Pracodawca wystawia trzy kopie PIT-11, jedną dla pracownika, drugą dla urzędu skarbowego (to pracodawca dostarcza tam PIT-11), trzecią do dokumentacji własnej.

Otrzymałem/am kilka PIT-11, co dalej?

W przypadku pracy w kilku miejscach, u różnych pracodawców lub kilku zleceniodawców otrzymamy PIT-11 od każdego z nich. Jest to sytuacja poprawna i w takim przypadku w przygotowywanym przez siebie zeznaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie dokumenty.

Nie otrzymałem/am PIT-11, co mam zrobić?

Jeżeli pracodawca nie udostępnił nam w terminie PIT-11 i nie mamy dokumentu do wypełnienia swoich zeznań podatkowych, w pierwszej kolejności warto niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy z prośbą o wydanie dokumentu. Warto pamiętać, że brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego do końca kwietnia każdego roku. Jeżeli pomimo ponaglenia pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków, należy we własnym zakresie ustalić swoje wynagrodzenie (na podstawie umowy lub otrzymywanych wypłat/przelewów). Następnie obliczyć średnie stawki składkowe, które pracodawca powinien był ponosić w ciągu ubiegłego roku. Na podstawie tych danych wypełniamy deklarację do organu podatkowego, jako załącznik składając pismo wyjaśniające, iż nie otrzymaliśmy PIT-11.

Znalazłem w PIT-11 błędy, co z nimi zrobić?

PIT-11, tak jak każde inne zeznanie, jest przygotowywany przez człowieka, więc nawet przy wykorzystaniu najnowszych systemów kadrowo-księgowych mogą pojawić się w nim pomyłki. W takiej sytuacji należy po pierwsze zwrócić pracodawcy uwagę i poinformować go o znalezionych nieścisłościach. Możliwe, że wprowadzone dane są jednak prawidłowe, a my pozostajemy w błędnym przekonaniu, że coś jest nie tak. Jeżeli jednak okaże się, że faktycznie pojawiły się pomyłki, nie należy wprowadzać ich do swojego zeznania podatkowego PIT (PIT-36 czy PT-37). Pracodawca ma odpowiednie narzędzia do skorygowania pomyłek (korekty PIT-11), podatnik natomiast powinien w swojej deklaracji wprowadzić od razu prawidłowe dane.