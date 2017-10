Nowe wzory deklaracji PIT - do rozliczeń za 2017 r.

Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji PIT oraz załączników do nich przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Projektowane rozporządzenie określa następujące wzory deklaracji podatkowych, tj.:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36),

2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),

4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39).

Nowe wzory załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG

Zmianie ulegną również wzory załączników do zeznań PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-36L:

a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),

b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR),

c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),

d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS),

e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),

f) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),

g) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),

h) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG).

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT określonych rozporządzeniem mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r. Przy czym, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru, wówczas uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. To nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany dokonane w deklaracjach PIT

Konieczność dokonania zmian w dotychczas obowiązujących wzorach deklaracji PIT wywołały ostatnie zmiany w prawie. Jedna z takich zmian to efekt wejścia w życie w dniu 15 marca 2017 r. przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 528), która to nowelizacja wprowadziła zmiany w art. 45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uchyleniu pkt 2. W stanie prawnym obowiązującym przed 15 marca 2017 r. uchylony pkt 2 wraz z pkt 4 w art. 45b ustawy PIT stanowił podstawę wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001, z późn. zm.).