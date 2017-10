Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych PIT od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie nowych wzorów zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych PIT

Rozporządzenie przewiduje zmiany w wielu istotnych formularzach PIT. W zakresie oświadczeń PIT określa nowy wzór:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A),

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3);

W przypadku deklaracji PIT od nowego roku obowiązywały będą zmienione wzory deklaracji:

a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6),

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

Pojawią się także nowe wzory informacji podatkowych o:

a) wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),

b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Zobacz: Nowe wzory formularzy - stanowiące załączniki do rozporządzenia

Wzory powyższe będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zakres zmian w formularzach PIT przewidzianych nowym rozporządzeniem

W stosunku do obecnie obowiązującego wzorów niektórych oświadczeń rozporządzenie nie przewiduje żadnych modyfikacji. Zmian nie zawierają poniższe trzy wzory, tj.:

- wzór oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2) ;

- wzór oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dla osoby: otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, otrzymującej stypendium, tymczasowo aresztowanej lub skazanej otrzymującej należności za pracę, a także otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A);

- wzór oświadczenia osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3).

Natomiast wzór deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru tej deklaracji, zawiera następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej uaktualnienie dziennika promulgacyjnego ustawy;

2) w części C wykreślono dotychczasowy wiersz 6 „Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły” oraz wiersz 7 „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”; z uwagi na skreślenie nowelizacją ustawy art. 37 ustawy dotyczącego rocznego obliczenia podatku (PIT-40) rozliczenie różnicy między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych przez płatnika, które następowało w PIT-4R. Z uwagi na rezygnację z rocznego obliczenia podatku sporządzanego przez płatników, konieczne stało usunięcie omówionych wierszy ze wzoru PIT-4R; w związku z tą zmianą przenumerowano formularz;

3) w części E poz. 156 wzoru, polegającą na rezygnacji z obowiązku opatrzenia formularza pieczątką. Pozostawiono jedynie podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika;

4) uaktualnienie dzienników promulgacyjnych ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jeżeli chodzi o wzór deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), to w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji, zmiana polega na uaktualnieniu dzienników promulgacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.