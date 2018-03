Złóż PIT-WZ najpóźniej 16 kwietnia a PIT rozliczy za Ciebie urząd skarbowy

– Do 16 kwietnia trzeba złożyć formularz PIT-WZ, a więc prośbę do urzędu skarbowego o przygotowanie zeznania podatkowego na podstawie informacji, które już znajdują się w US, ponieważ płatnicy przesyłają tam do końca stycznia lub do końca lutego informację PIT-11 i PIT-8C dotycząca uzyskanych dochodów – mówi agencji Newseria Biznes Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zobowiązane do rozliczenia rocznego za 2017 rok na formularzu PIT-37, zatrudnione na umowę o pracę lub wykonujące umowę-zlecenie, zarówno rozliczające się samodzielnie, jak i wraz z małżonkiem czy małoletnim dzieckiem. Metodę te mogą wybrać także m.in. emeryci i renciści. Można przy tym skorzystać m.in. z ulg na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a także z odpisania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Dla podatnika to duże ułatwienie. Wystarczy wypełnić wniosek o przygotowanie PIT-37 i w ciągu pięciu dni przyjdzie wypełnione zeznanie podatkowe. Usługa będzie dostępna od 15 marca.

– Zeznanie przygotowane przez US ogranicza się do określonego rodzaju dochodów. Jeżeli podatnik osiąga inne dochody, np. zagraniczne albo z najmu, gdzie był zobowiązany do opłacania w trakcie roku samodzielnie zaliczek czy ryczałtu, jest zobowiązany do tego, ażeby samodzielnie przygotować zeznanie roczne i w tym zakresie urząd go nie wyręczy – wskazuje Misiak.

PIT-WZ trzeba wysłać elektronicznie. Jest on dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez urząd to najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatników i błędów rachunkowych. Jest też znacznie szybsze niż samodzielne rozliczenie. Jak przypomina ekspertka, wniosek o przygotowanie zeznania przez fiskusa nie oznacza automatycznie jego przyjęcia.

– Urząd skarbowy przygotuje na wniosek podatnika takie zeznanie i gdyby okazało się, że już na tym etapie podatnik ma jakieś wątpliwości co do prawidłowości uwzględnionych kwot, może on odrzucić zeznanie przygotowane przez urząd i złożyć zeznanie samodzielnie. Jeżeli natomiast podatnik nie będzie miał żadnych wątpliwości co do informacji zawartych w zeznaniu rocznym przygotowanym przez US, wówczas akceptuje je i będzie to jego właściwe zeznanie roczne za dany rok podatkowy –wyjaśnia Anna Misiak.

Podatnik ma na to działanie czas do 30 kwietnia. Jeśli tego nie zrobi, zeznanie to zostanie zaakceptowane automatycznie.

Z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych korzysta coraz więcej osób. Wskazuje na to popularność usługi Pre-Filled Tax Return (PFR), czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (w którym system wypełnia formularz, a podatnik uzupełnia dane). W 2015 roku z tej opcji skorzystało 100 tys. osób, a rok później już 300 tys. Jest ona dostępna dla podatników, którzy składają PIT-37 lub PIT-38 (dotyczący rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych).

Także droga online zyskuje na popularności w całej administracji. W 2017 roku liczba elektronicznych deklaracji przekroczyła 9,67 mln, przy 8,4 mln rok wcześniej.

– Podatnik ma oczywiście możliwość skorzystania z opcji, że sam przygotowuje zeznanie roczne elektronicznie za pośrednictwem strony edeklaracje.gov.pl. Ma wtedy także możliwość złożenia korekty zeznania rocznego – mówi Anna Misiak