Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

Podatek od kryptowalut - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut. Osobom handlującym kryptowalutami w Polsce grozi do 32% podatku. Nie istnieją przepisy odnoszące się specyficznie do kryptowalut, więc zalecane jest stosowanie przepisów ogólnych i posługiwanie się interpretacjami Ministerstwa Finansów. Jeszcze do końca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów twierdziło, że opodatkowaniu podlega zamiana kryptowalut na waluty fiducjarne (FIAT) np. złotówki, dolary, euro. Najnowsza interpretacja zakłada także opodatkowanie wynikające z zamiany jednej kryptowaluty na inną.

Dochody z kryptowalut dla osób fizycznych są rozliczane wg skali podatkowej - w zależności od poziomu dochodów opodatkowanie wynosi 18-proc. lub 32-proc. (próg zmienia się na wyższy przy kwocie przychodu ok. 85,5 tys. zł). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej handel kryptowalutami możliwe jest opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym, należy jednak pamiętać o terminach dotyczących deklaracji rozliczania podatku na zasadach liniowych.

Sposób opodatkowania kryptowalut oraz odpowiedniego wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależy od źródła pochodzenia tych dochodów oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

"Mimo tego, że kryptowaluty są wirtualne, to obowiązek podatkowy jest realny. Polskie Ministerstwo Finansów traktuje kryptowaluty jak prawa majątkowe, gdzie inne państwa jak np. Wielka Brytania traktują kryptowaluty analogicznie do walut fiducjarnych jak funt czy euro. Ma to wpływ na sposób rozliczania podatku od kryptowalut, który dla polskiego podatnika obracającego kryptowalutami jest skomplikowany. Ministerstwo Finansów powinno czerpać z brytyjskich wzorców w kwestii rozliczania kryptowalut" komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Podatek od kryptowalut - klasyfikacja przychodów i kosztów wg Ministerstwa Finansów

Źródło przychodów

Przychody z obrotu krytpowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

praw majątkowych

albo

pozarolniczej działalności gospodarczej , jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia okreśłone warunki: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły (i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 , jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia okreśłone warunki: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły (i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy PIT ).

Przychód

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),

zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT

Przychód z odpłatnego zbycia kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany – kwalifikowany do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT – powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi.

Przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT

Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednocześnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień zbycia prawa majątkowego – czyli dzień sprzedaży lub zamiany danej kryptowaluty – nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.