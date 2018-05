"Twój e-PIT" od 2019 roku - KAS z urzędu przygotuje rozliczenie PIT-37 i PIT-38

Elektroniczne rozliczanie rocznych deklaracji PIT z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród podatników. W tym roku PIT-y składane przez internet stanowiły już 2/3 wszystkich złożonych zeznań i po raz pierwszy przekroczyły 10 milionów (11,4 mln e-deklaracji przy 5,6 mln papierowych).

„Polacy wybrali elektroniczne składanie PIT-ów. Wciąż jednak coroczne rozliczenie wymaga od nich wypełniania wniosków lub deklaracji. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej możemy to zmienić. Tak by to urząd wypełniał zeznanie i udostępniał podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia. Tak powstała idea nowej usługi „Twój e-PIT". Już w 2019 r. KAS (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że blisko 50% osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1% – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Nowa usługa „Twój e-PIT", nad którą obecnie pracuje resort finansów, zakłada brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Podatnicy nie będą też musieli dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg, np. ulgi na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycznie pobrane z systemów informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych.

„Twój e-PIT" – najważniejsze założenia

Zgodnie z założeniami, KAS już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie informacji:

od płatników,

ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

„Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów

z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Podatnicy będą mieli do niego wgląd już od 15 lutego.

Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:

może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

może poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego),

może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet),

musi uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności),

może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Dla kogo „Twój e-PIT"

Usługa będzie dotyczyć podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób samotnie wychowujących dzieci oraz tych, którzy chcą wesprzeć 1% podatku wybraną organizację pożytku publicznego. Będą mogli z niego skorzystać podatnicy, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, jak też (od 2020 r.) prowadzący taki rodzaj działalności.

Według szacunków resortu finansów KAS udostępni „Twój e-PIT" łącznie ponad 25 mln podatników.

Wprowadzenie usługi „Twój e-PIT" wymaga przygotowania niezbędnych rozwiązań legislacyjnych i nowego Portalu Podatkowego oraz zostanie poprzedzone kampanią informacyjną.

Pobierz prezentację pt. Twój e-PIT rozliczymy podatek dla Ciebie (plik pdf 1 MB)