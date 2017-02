Ulga na dziecko za 2016 rok – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

1. w stosunku do małoletniego dziecka:

wykonywał władzę rodzicielską;

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. utrzymywał pełnoletnie dzieci:

bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie,jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia akcji), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej

- w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi może skorzystać podatnik, który:

1. osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej;

2. wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;



3. wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów;

4. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

Jako, że z ulgi na dziecko mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy osiągnęli dochody opodatkowane wg skali podatkowej, to z ulgi tej nie mogą zatem korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

- opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

- opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak podatnicy oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskują w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mają prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

Za dochody podatnika dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

opodatkowane według skali podatkowej,

z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,

- pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:

osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:



1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kwota odliczenia

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do:

1) jednego dziecka – kwota 92,67 zł,

2) dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,

3) trojga i więcej dzieci – kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Zasada ta nie dotyczy rozwiedzionych rodziców, tzn. nie mają oni obowiązku ani możliwości dzielenia ulgi na dni.

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- wstąpiło w związek małżeński.

Tabela 1. Kwota ulgi prorodzinnej

Miesięczna kwota odliczenia Liczba dzieci

uprawnionych (nie wliczamy dzieci, na które ulga nie przysługuje) Status rodzica Niepozostający w

związku małżeńskim, w tym również przez część roku Pozostający przez cały rok w związku małżeńskim Osoba samotnie wychowująca dziecko 1 dziecko Zarobki < lub = 56.000 Łączne

zarobki < lub =112.000 Zarobki < lub = 112.000 92,67 zł ulgi na miesiąc Zarobki > 56.000 Łączne

zarobki > 112.000 Zarobki > 112.000 Ulga nie przysługuje 2 dzieci Brak limitu dochodu Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok 3 dzieci Brak limitu dochodu Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok 4 dzieci Brak limitu dochodu Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok Czwarte dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok Więcej dzieci Każde kolejne 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok

Uwagi do tabeli:

1. Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

2. Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

jedno dziecko: 1.112,04 zł,

dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04),

troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04),

czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00).

Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi dokonuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-37

PIT-36

oraz w załączniku PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.



Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.



Aby skorzystać z ulgi zeznanie trzeba złożyć samodzielnie, tzn. nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę (dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT-40).

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

W przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który jest limitowany i nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

- podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28,

- podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L,

- zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi również jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (czyli, gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).