Ulga w PIT dla honorowych krwiodawców – odliczenie od dochodu wartości darowizny krwi

Obecnie nic nie wskazuje na to, by honorowi dawcy krwi mogli odliczyć w swoich rocznych zeznaniach podatkowych większe niż dotychczas kwoty. Od lat nie zmieniła się podstawa obliczenia kwoty odliczenia - 130 zł za litr pobranej krwi. Co roku natomiast rośnie liczba podatników, którzy korzystają z tej ulgi.