Jak rozliczyć w rocznym PIT darowizny przekazane na cele kultu religijnego

Darowizna na cel kultu religijnego

Za darowizny przekazane na cele kultu religijnego uważa się darowizny przekazane dla kościołów, związków religijnych oraz kościelnych osób prawnych, zarówno przeznaczone na ich utrzymanie (ogrzewanie, prąd, szaty liturgiczne etc.), jak i ofiary przekazywane zwyczajowo duchownym przy realizacji sakramentów lub innych okazji kościelnych (na przykład przekazanie środków na mszę świętą, podczas której dochodzi do obrzędu chrztu). Podlegają one odliczeniu od podatku dochodowego osób fizycznych.

Kwota odliczenia darowizny

Przy darowiźnie przekazywanej na cele kultu religijnego, podobnie jak przy darowiźnie na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, odliczeniu podlega cała kwota dokonanej darowizny, jednak nie może być to więcej niż 6% uzyskanego przez darczyńcę dochodu. Limit ten obowiązuje także przy odliczeniu z tytułu honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary objęte podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Cele kultu religijnego

Według słownika języka polskiego kult religijny oznacza: „zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”. W związku z brakiem definicji legalnej sformułowania „cele kultu religijnego”, znaczenie tego zwrotu należy wyprowadzić z orzecznictwa oraz ze stanowiska doktryny.

Zgodnie z interpretacją Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. ITPB2/415-736/12/MM, wyprowadzić można definicję (powtórzoną później w interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-781/13/JP) w następującym brzmieniu: „Darowizny na cele kultu religijnego, to środki zadysponowane w szczególności na: budowę kościoła, remont kościoła, wyposażenie kościoła, zakup przedmiotów liturgicznych. Z kolei adresatami tych darowizn mogą być m.in. kościoły, związki religijne czy kościelne osoby prawne (zakony, parafie itd.)”.

Szerszą definicję znajdujemy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/4510-526/16-2/MR, gdzie za wydatki na cele kultu religijnego uznaje się:

- koszty zakupu komunikantów, hostii, wina mszalnego, naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej, szat liturgicznych, obrusów, ksiąg liturgicznych itd.;

- wydatki na wystrój pomieszczeń służących do obrzędów liturgicznych - na zakup: organów, ołtarza, ławek, krzeseł - i wszelkich innych mebli pomagających w sprawowaniu obrzędów religijnych, wazonów, kwiatów i różnych materiałów dekoracyjnych związanych z liturgią;

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją kościołów, kaplic oraz domów zakonnych Zgromadzenia, w szczególności wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, środki czystości, sprzęt elektrotechniczny, sprzęt elektroniczny, sprzęt i narzędzia służące do utrzymania porządku oraz wydatki na umeblowanie domów zakonnych Zgromadzenia;

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją domów rekolekcyjnych Zgromadzenia, w których jest prowadzona formacja religijna: wydatki na umeblowanie, energię elektryczną, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, środki czystości, potrzebny sprzęt nagłaśniający, sprzęt elektroniczny służący do prowadzenia spotkań;

- wydatki związane z prowadzeniem rekolekcji: materiały biurowe, ulotki o rekolekcjach, foldery o Zgromadzeniu, o domach Zgromadzenia, wszelkie materiały promocyjne propagujące życie wiarą i zachęcające do szerzenia kultu religijnego;

- w ramach posłannictwa Zgromadzenia głoszenia wiary na całym świecie (Zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia - „jesteśmy posłane i poświęcone powszechnej misji Kościoła zgodnie z naszymi priorytetami” (K35), Chcemy iść do wszystkich jak Chrystus... (K39) Każda siostra jest posłana, gotowa wyjechać ze swojego kraju lub w nim pozostać, aby odpowiedzieć na potrzeby ewangelizacji (K42)) koszty kursów językowych i formacyjnych lub wszelkiego rodzaju innych potrzebnych na misjach kursów poszerzających umiejętności zawodowe potrzebne na misjach siostrom przygotowującym się do wyjazdu na misje, bilety dla sióstr misjonarek, koszty wszelkich szczepień i oraz obsługi medycznej i leków związanych z wyjazdem sióstr misjonarek naszego Zgromadzenia na misje, jak również rekonwalescencji sióstr misjonarek dotkniętych chorobami nabytymi w związku z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych i powracających na leczenie do kraju - w ramach głoszenia wiary na całym świecie;

- wydatki na remonty kościołów, kaplic, domów zakonnych Zgromadzenia i domów rekolekcyjnych Zgromadzenia;

- wydatki sióstr Zgromadzenia związane z uczestnictwem w rekolekcjach, sesjach dotyczących formacji religijnej;

- koszty zakupu śpiewników, książek, pomocy do formacji religijnej oraz czasopism religijnych.

