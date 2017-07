Podział ulgi prorodzinnej między rozwiedzionymi rodzicami

W dniu 31 maja 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dokonał interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB2-2.4011.30.2017.2.BF) następującej sytuacji faktycznej: „W 2013 r. Wnioskodawca rozwiódł się i wychowuje samotnie dwoje dzieci w wieku 8 i 14 lat. Matka dzieci ma ograniczone prawa rodzicielskie, mieszka osobno. Dzieci cały czas przebywają z Wnioskodawcą, u matki przebywają co drugi weekend. Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania, wyżywienia i wychowywania dzieci. U byłej żony Wnioskodawcy dzieci przebywają 4 dni w miesiącu, 2 tygodnie w wakacje oraz tydzień w ferie zimowe.’’

W związku z powyższym zostało zadane następujące pytanie: Jaką kwotę i w jakiej formie Wnioskodawca powinien odliczyć jako ulgę prorodzinną?

Zdaniem Wnioskodawcy, na przyszłość będzie odliczać ulgę prorodzinną według stawki dziennej na jedno dziecko, jaką określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 3,09 zł. Matka dzieci chce odliczać ulgę po połowie, na co Wnioskodawca nie wyraża zgody, gdyż dzieci cały czas przebywają z nim i to Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dzieci.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga na dziecko w częściach równych z matką dzieci. Organ podatkowy zaznaczył, że przysługiwanie ulgi na dziecko jest związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i należy odróżnić wykonywanie od posiadania władzy rodzicielskiej. Samo jej posiadanie nie oznacza automatycznie jeszcze jej wykonywania. Zarówno Wnioskodawca jak i matka dzieci wykonują władze rodzicielską, jednakże w różnym zakresie. Z powodu nie dojścia do porozumienia co do proporcji ulgi na dziecko, automatycznie będzie przysługiwała podatnikom ulga w częściach równych. Za to podział ulgi proponowany przez Wnioskodawcę (podział ulgi na dni) może być zastosowany gdy dochodzi do zmiany sposobu sprawowania pieczy nad dzieckiem, który nie jest częścią opisanego stanu faktycznego.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II FSK 623/15:

„Istotne, aby odliczona przez oboje rodziców kwota nie przekroczyła rocznego limitu ulgi. Kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Zdaniem organu, biorąc pod uwagę umiejscowienie w przepisach ustawy sformułowania "lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej", tj. po wyrazach "kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych", należy przyjąć, że podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodziców, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych. Możliwość skonsumowania tej kwoty przez rodziców w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie dowolnej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice.”