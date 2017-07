Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

Ulga prorodzinna przysługuje także na każde pełnoletnie dziecko uczące się w szkołach do ukończenia przez nie 25. roku życia. W przypadku podjęcia pracy w kraju lub za granicą przez pełnoletnie dziecko, rodzice mają nadal prawo do tej ulgi ale jest ono uzależnione od wysokości uzyskanego przez to dziecko dochodu. Limit dochodów dziecka, powyżej którego rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej wynosi 3089 zł w roku podatkowym. Przy czym zdaniem organów podatkowych należy brać pod uwagę każde zagraniczne zarobki pełnoletniego dziecka (bez względu na rodzaj metody unikania podwójnego opodatkowania) nawet jeżeli nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu podatkowym w Polsce.