Ulga rehabilitacyjna - czy suplementy i opłata klimatyczna podlegają odliczeniu?

Na te oraz inne pytania dotyczące możliwości odliczenia kosztów rehabilitacji odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2018 r., syng. 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL.

Odliczając wydatki poniesione na szeroko rozumianą rehabilitację osoby niepełnosprawnej warto pamiętać, że w świetle obecnego stanu prawnego nie wszystkie koszty z tym związane podlegają zwrotowi.

W dniu 15 listopada 2017 roku do Krajowej Informacji Skarbowej wypłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Podatniczka (Wnioskodawczyni) wskazała, że posiada znaczny stopień niepełnosprawności, symbol niepełnosprawności 05-R-03-L. W celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych zakupiła aparat słuchowy na prawe i lewe ucho, zakup ten był również niezbędnym elementem rehabilitacji. Podatniczka poniosła wydatek w wysokości 4080 zł częściowo sfinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia (1400 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1000 zł). W ciągu 11 miesięcy Wnioskodawczyni wydała 2214,62 na leki, co daje 201,32 zł miesięcznie. Oprócz wyżej wymienionych wydatków jednorazowo zakupione zostały również suplement Collagen 4D Activ + (90 amp) + Cardio Q10 Forte (30 amp.), którego stosowanie zalecił lekarz specjalista i którego zakup nie został ujęty w powyższych wyliczeniach. Koszt takiego suplementu to koszt rzędu 2490 zł. Do wszystkich wydatków należy doliczyć opłatę klimatyczną w związku z pobytem w sanatorium. Po przedstawieniu rocznych kosztów wydanych na rehabilitacje zostało zadane pytanie czy podatniczka może w odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT-37 uwzględnić koszty:

- aparatów słuchowych (2 szt.),

- suplementu Collagen 4D Activ+ (90 amp.) + Cardio Q10 (30 amp.),

- leków przekraczających 100 zł miesięcznie,

- opłaty klimatycznej oraz całkowitego kosztu pobytu w sanatorium.

Wnioskodawczyni wyszła z założenia, że może stosować ulgę na wyżej wymienione wydatki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska podatniczki tylko w punkcie dotyczącym refundacji aparatu słuchowego, leków oraz pobytu w sanatorium. Zakup suplementów oraz opłatę klimatyczną uznał za wydatek nie podlegający refundacji.

W świetle obecnie obowiązującego prawa wydatki na cele rehabilitacyjne stanowią:

- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego ;

- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

- leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują, że jeśli część zakupów na cele rehabilitacyjne została sfinansowana ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, w takim przypadku odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ustawodawca określił również warunki ubiegania się o odliczenie wydatków na rehabilitację, są nimi:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Aby odliczyć podatek w wysokości kosztów poniesionych na rehabilitację należy przedłożyć organowi podatkowemu odpowiednią dokumentację to potwierdzającą np. faktury, rachunki, dowody wpłaty, z których jasno musi wynikać jaka kwota została zapłacona, kto ją uiścił oraz jaki był jej cel. Warto dodać, że nie wszystkie wydatki trzeba udokumentować, art. 26 ust 7c ustawy PIT wskazuje, że koszty poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł, utrzymanie psa asystującego również do kwoty 2280 zł lub używanie samochodu osobowego stanowiącego własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej w celu ułatwienia procesu rehabilitacji do kwoty 2280 zł nie wymagają dokumentacji. Ustawodawca wskazuje jednak, że na prośbę organu podatkowego należy uprawdopodobnić takie wydatki.

Jak już wcześniej zostało wspomniane wydatki na cele rehabilitacyjne to m.in. wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wyraźnie jest wskazane, że chodzi tylko o sprzęt techniczny ściśle powiązany z rodzajem schorzenia/niepełnosprawności podatnika ułatwiający mu wykonywanie czynności życiowych.