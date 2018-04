Odliczenie wydatków poniesionych na opiekę pielęgnacyjną

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Przy czym przez osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z odliczania wydatków poniesionych na opiekę pielęgnacyjną mogą skorzystać:

- osoby niepełnosprawne,

- podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Jakich wydatków nie obejmuje ulga?

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

- sfinansowanych z środków: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- tych, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,

- odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak można dokonać odliczenia?

Odliczeń dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Przy czym odliczeń mogą dokonywać również w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek podatnicy osiągający dochody:

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jak należy dokumentować wydatki?

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.