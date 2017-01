Sprzedaż żywności przez rolników do 20 tys. zł obrotu bez podatku

Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli sprzedawać produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Mogą to być np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje. Warunkiem jest jednak ich sprzedaż odbiorcy końcowemu czyli np. turyście lub sąsiadowi.

Ustawa jest korzystna dla rolników, gdyż do 20 tys. zł, sprzedaż produktów w ramach handlu detalicznego jest nieopodatkowana. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wynosi 2 proc. od obrotu. Rejestracja sprzedaży może być prowadzona w "zeszycie". Rolnik musi tylko zapisać, co sprzedał, kiedy i za jaką kwotę.

Ustawa wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów mieszanych (roślinno-mięsnych) wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ocenie resortu rolnictwa przy produkcji żywności przez rolników obowiązują unijne przepisy, które przewidują uproszczone wymagania higieniczne. Przewidują one, że w przypadku, gdy produkcja jest prowadzona w pomieszczeniach znajdujących się w budynku mieszkalnym (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej) stosuje się uproszczone wymagania higieniczne (załącznik II rozdział III).

Co prawda w ustawie jest "fakultatywna delegacja dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wymagania higieniczne", ale nie ma potrzeby jej wydania - poinformowała na czwartkowej (29 grudnia) konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Ewa Lech.

Rolnik, który zamierza sprzedawać sam własne produkty, musi 30 dni przez rozpoczęciem handlu zarejestrować taką działalność. W przypadku produkcji pochodzenia zwierzęcego musi złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku produktów pochodzenia roślinnego - u powiatowego inspektora sanitarnego.

Ministerstwo rolnictwa wydało trzy rozporządzenia dotyczące tej ustawy: w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, rejestru zakładów produkcyjnych wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, a także w sprawie ustalenia weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było postulatem licznej grupy rolników. Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć. Przetworzona żywność przez rolnika i jego rodzinę będzie mogła być sprzedawana we własnym gospodarstwie, ale także na targu, festynach itp. (PAP)

