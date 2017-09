Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Norm szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2018 r. przewiduje projekt rozporządzenia (z 4 września 2017 r.) Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zobowiązanie do uregulowania powyższej kwestii nowym rozporządzeniem wynika z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.). Upoważnia ono ministra właściwego do spraw finansów publicznych do ogłoszenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia norm szacunkowych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. (M. P. poz. 529) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,6 (spadek cen o 2,4%). Dlatego też Minister Rozwoju i Finansów dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają obowiązywać w 2018 r. określa poniższa tabela.

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego zł gr 1 2 3 4 1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: a) rośliny ozdobne 1 m2 11 12 b) pozostałe 1 m2 4 14 2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 54 3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: a) rośliny ozdobne 1 m2 8 29 b) pozostałe 1 m2 5 08 4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4 77 5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: a) kurczęta 1 sztuka 15 b) gęsi 1 sztuka 1 24 c) kaczki 1 sztuka 33 d) indyki 1 sztuka 81 6 Drób nieśny powyżej 80 szt.: a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 16 b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 64 c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 74 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 25 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 13 85 f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 32 7 Wylęgarnie drobiu: a) kurczęta 1 sztuka 01 b) gęsi 1 sztuka 08 c) kaczki 1 sztuka 02 d) indyki 1 sztuka 08 8 Zwierzęta futerkowe: a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 43 85 b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 19 28 c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 14 92 d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 22 79 e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25 f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25 9 Zwierzęta laboratoryjne: a) szczury białe 1 sztuka 14 b) myszy białe 1 sztuka 02 10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 32 11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 18 12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 190 81 13 Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 158 99 14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 79 50 15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 317 97 b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 66 80 c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 34 95 d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 39 76 e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 15 90 f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 37 g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 9 54 h) konie rzeźne 1 sztuka 476 99 i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 381 60 j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 43 k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 42 94 l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 15 90

Projekt rozporządzenia dotyczy 32 tys. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali sposób ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Przepisy proponowanego aktu normatywnego wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostaną natomiast bez wpływu na wysokość wydatków sektora finansów publicznych. Akt normatywny ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i będzie miał zastosowanie do dochodów osiąganych w 2018 roku.