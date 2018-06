Zawarcie i wykonywanie umowy cash poolingu – skutki w PCC

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2018 r., 0111-KDIB2-2.4014.30.2018.2.MZA.

Sprawa dotyczyła podatnika, który rozważa przystąpienie, jako uczestnik, do umowy z bankiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi kompletnego zarządzania wspólną płynnością finansową grupy powiązanych kapitałowo podmiotów prawnych, w formie limitów dziennych, mającej na celu ułatwienie uczestnikom codziennego zarządzania środkami pieniężnymi, tj. do tzw. umowy cash poolingu. Jeden z podmiotów powiązanych, pełni rolę zarządzającego strukturą – tzw. agenta. Dla tego podmiotu bank prowadzi dwa rachunki: jeden w ramach grupy rachunków, drugi dodatkowy – główny rachunek płynności. Bank, w celu zapewnienia płynności wszystkich uczestników systemu, przyznaje każdemu z nich indywidualny limit kredytu dziennego. Wykorzystany limit dzienny musi być spłacony w całości najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie. Wszyscy uczestnicy systemu poręczają względem banku wzajemnie spłatę wszystkich limitów zadłużenia stając się wobec banku dłużnikami solidarnymi. System oparty jest na mechanizmie zerowania sald, na który składają następujące czynności: na koniec każdego dnia roboczego, posiadacze rachunków, mający nadwyżki finansowe, spłacają za pośrednictwem banku niespłaconą część zobowiązań innych posiadaczy rachunków wykorzystujących limit zadłużenia, wstępując tym samym w prawa zaspokojonego wierzyciela (banku). Następnie, ewentualne saldo dodatnie grupy rachunków jest przesyłane na główny rachunek płynności. Każdego następnego dnia rano dokonywane są transfery odwrotne przez co następuje spłata „subrogowanych” wierzytelności jednych uczestników wobec drugich. W konsekwencji, poszczególni uczestnicy systemu następnego dnia rano mają takie same salda na swoich rachunkach bieżących, jak przed dokonaniem wieczornych transferów zerowania sald.

Na tym tle podatnik zapytał, czy zawarcie i wykonywanie przez podatnika umowy cash poolingu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem podatnika umowy nie będą opodatkowane w PCC. Przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych jest dokonanie czynności prawnych enumeratywnie wymienionych w ustawie. Lista czynności prawnych (cywilnoprawnych) z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC ma charakter katalogu zamkniętego czynności. Opodatkowaniu podlegają zatem tylko czynności wymienione wprost w ustawie o PCC. Tym samym uznać należy, że ustawa o PCC nie dotyczy umów nienazwanych, tj. takich które nie zostały uregulowane w przepisach prawa i jednocześnie dopuszczalność ich zawierania wynika ze swobody umów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W szczególności, konstrukcja planowanej struktury cash-poolingu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestników tego systemu, nie wyczerpuje istotnych znamion pożyczki. W przedmiotowych strukturach niektórzy uczestnicy mogą posiadać chwilowo wolne środki finansowe, podczas gdy pozostali uczestnicy mogą posiadać niedobór tych środków. Z tytułu uczestnictwa w powyższych transakcjach dla wszystkich uczestników powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska podatnik przytoczył szereg potwierdzających je interpretacji indywidualnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko w całości za prawidłowe

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl