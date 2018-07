Szerszy katalog działalności objętych kosztami autorskimi

50% koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z zapisów zawartych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikowi przysługuje możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przychodom uzyskanym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

reklama reklama

Obecnie ustawodawca wymienia wprost w ustawie jakiego rodzaju działalności mają prawo do korzystania z tej preferencji podatkowej. W przepisach obowiązujących przed 2018 rokiem takiego katalogu zamkniętego nie było, w związku z czym, zdaniem ustawodawcy, dawało to pole do wyłudzeń podatkowych.

Zmiana od 1 stycznia 2018 roku

Przypomnijmy, że na początku tego roku weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175).

Nowela przyniosła dwie istotne zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie:

- podwyższyła limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie,

- wskazała dziedziny o charakterze twórczym objęte 50% kosztami uzyskania przychodów (dodany ust. 9b w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Niewątpliwą zaletą tych zmian jest 100% wzrost limitu kosztów uzyskania przychodów, jakie mogą wykazać twórcy. W związku z tym obecnie jest to kwota 85.528 zł, (zamiast poprzednich 42.764 zł).

Nowe regulacje wprowadziły jednak ograniczenie, zgodnie z którym 50% ryczałtowe autorskie koszty można stosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

- twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

- badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

- artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

- w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

- publicystycznej.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Poprzez określenie zamkniętego katalogu ustawodawca chciał dokładnie sprecyzować kto ma prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Efektem tych zmian stała się utrata prawa tej preferencji podatkowej przez niektórych twórców. Na tym jednak nie koniec.

Nowelizacja nowelizacji

W dniu 2 lipca br. prezydent podpisał obszerną nowelizację kilku ustaw podatkowych, tj. ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeden z elementów tej nowelizacji dotyczy prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, mianowicie poszerza katalog dziedzin twórców uprawnionych do wyższych kosztów uzyskania przychodów.