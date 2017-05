Wakacyjny najem krótkoterminowy – ryczałt, czy PIT?

Dotychczas, jeśli wynajem był okazjonalny i sporadyczny, opodatkowany był ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 8.5 proc. Jednak na początku 2017 r. wydane zostały dwie interpretacje indywidualne Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2017 roku (0461-ITPB1.4511.897.2016.1.AK) i Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 roku (2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.2.MZA), których brzmienie wskazuje wyraźnie, że stanowisko organów podatkowych w sprawie najmu krótkoterminowego uległo zmianie.

Teraz taka działalność może być uznana za gospodarczą i opodatkowana zgodnie ze skalą podatkową – 19 lub nawet 32 proc. Taką możliwość daje art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, który wymienia jako działalność gospodarczą m.in. działalność usługową, prowadzoną dla celów zarobkowych we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

reklama reklama

Wątpliwości związane z zasadami opodatkowania najmu krótkoterminowego to niestety kolejny przykład niedoskonałości prawa podatkowego. Brak precyzyjnych przepisów może powodować poważne konsekwencje dla podatników. Pojęcia „sposób zorganizowany” i „ciągły” są nieostre, mogą więc powodować niepewność podatników. Dodatkowo nie ma tu znaczenia w jakim okresie odbywa się najem – dla stwierdzenia przez organy podatkowe, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą wystarczy, że do najmu będzie dochodziło w sposób cykliczny i okresowo powtarzalny.

Konsekwencje takiej interpretacji podatkowej to opodatkowanie zgodne ze skalą podatkową – 18 lub 32 proc. Opodatkowanie według liniowej stawki – w wysokości 19 proc. – byłoby możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorców, którzy uprzednio wybrali tę formę.

Paradoksalnie, zaostrzenie przepisów może spowodować obniżenie wpływów podatkowych, bo wynajmujący mieszkania lub pokoje na krótkie okresy, z obawy przed zakwalifikowaniem ich przychodów, jako pochodzących z działalności gospodarczej, mogą ograniczyć tego typu działalność lub nie zgłaszać jej do opodatkowania.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W konsekwencji złego wyboru metody opodatkowania powstanie prawdopodobnie zaległość podatkowa, od której naliczane będą odsetki za zwłokę. Pojawić mogą się również inne obowiązki – jak np. konieczność dopełnienia obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej. Warto się więc zabezpieczyć. Osoby mające w planie wynajmowanie mieszkań lub pokoi w okresie letnim powinny rozważyć wystąpienie z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej przed rozpoczęciem wynajmowania mieszkań. A ze względu na trzymiesięczny okres rozpatrywania wniosków o udzielanie interpretacji indywidualnych, wnioski powinny je złożyć jak najszybciej.

Przemysław Rusak, księgowy w gdańskim biurze Rödl & Partner