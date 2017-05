Jak wypełnić i złożyć formularz ZAP-3

Ponadto formularz służy także do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania lub danych kontaktowych.

ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym terminie. Wystarczy go złożyć jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, przy każdym zwrocie. Urzędy odnotowują te dane i w razie potrzeby z nich korzystają.

Warto pamiętać, że ZAP-3 to samodzielny formularz, a nie załącznik do zeznania podatkowego.

Można go składać w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz przesyłany przez Internet musi być uwierzytelniony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie można go wysłać podpisując jedynie danymi autoryzującymi, czyli poprzez podanie kilku indywidualnych informacji: identyfikatora podatkowego, pierwszego imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu za odpowiedni rok podatkowy. Oczywiście zawsze jest też możliwość przesłania papierowego druku pocztą lub osobistego dostarczenia do urzędu.

Druk ZAP-3 przeznaczony jest dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

jest objęta rejestrem PESEL,

nie prowadzi działalności gospodarczej,

nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

nie jest płatnikiem podatków,

nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Poniżej omówię formularz i przedstawię informacje, jakie w nim należy zamieścić.

W części A. wpisujemy naczelnika US do którego kierowany jest dokument. Formularz ten składamy do urzędu skarbowego właściwego według aktualnego miejsca zamieszkania.

Podatnik w tym fragmencie uzupełnia dane identyfikacyjne, adres zamieszkania i do korespondencji, a także dane kontaktowe. Dana osoba ma dobrowolność, jeśli chodzi o podanie adresu e-mail.

