Jak wypełnić i złożyć formularz ZAP-3

ZAP-3 jest to formularz służący do zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej. Chodzi tutaj na przykład o poinformowanie urzędu o numerze rachunku bankowego, na który chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku. Składa się go w sytuacji, gdy dokonaliśmy zmiany rachunku bankowego lub nigdy wcześniej go nie podawaliśmy, a teraz chcemy uzyskać zwrot podatku lub nadpłaty za jego pośrednictwem.