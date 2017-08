Kwestie podatkowe dotyczące osób pozostających w konkubinacie

Podatek dochodowy

Konkubenci pozostający w związku nieformalnym nie mają możliwości złożenia wspólnej deklaracji podatkowej oraz rozliczenia w sposób łączny swoich dochodów, nawet jeżeli wspólnie prowadzą oni gospodarstwo domowe. Taka ewentualność przewidywana jest jedynie dla par pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, jeśli zachowana została wspólność majątkowa. Osoby pozostające w związku nieformalnym nie mają możliwości skorzystania z preferencji podatkowej przydatnej szczególnie wtedy, gdy istnieje duża dysproporcja między zarobkami partnerów bądź jedno spośród nich nie osiąga żadnych dochodów.

Konkubinat uniemożliwia również skorzystanie z preferencji podatkowych przynależnych rodzicom, którzy samotnie wychowują dzieci. Preferencja ta bowiem nie jest zależna od stanu cywilnego wnioskującego. Przesłanką do przyznania możliwości rozliczania dochodów na preferencyjnych warunkach jest, idąc za orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. II FSK 279/08, jest wychowywanie dziecka samotnie, bez udziału innych osób: „uzasadnienie wprowadzenia tej ulgi (wykładnia celowościowa) świadczy wyraźnie o tym, iż ustawodawca kierował ją tylko do osób, które samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który ma władzę rodzicielską i jednocześnie jest stanu wolnego”.

Ostatecznie więc osoby będące w związku nieformalnym, zamieszkujące wspólnie i wspólnie wychowujące dziecko nie mogą skorzystać z owej ulgi. Warto jednak zauważyć, iż jeśli osoba pozostawała w konkubinacie jedynie przez część roku podatkowego, powinna ona zachować prawo do preferencji podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn

Pozostawanie w związku partnerskim nie rodzi żadnych ulg, zwolnień czy preferencji podatkowych na gruncie podatku od spadków i darowizn. Przy nieodpłatnym przekazaniu sobie majątku bądź jego składników konkubenci obciążeni są najwyższą stawką podatkową. Dotyczy to wszelkiego, każdorazowego przeniesienia praw pod każdym tytułem darmym, jak na przykład zapis zwykły czy windykacyjny, nieodpłatne zniesienie współwłasności. Jest to o tyle niekorzystny przepis, iż kwota podatku obliczana jest przy pomocy podporządkowania nabywców do grup podatkowych na podstawie relacji, które łączą ich ze zbywcą. Konkubenci zaliczani są do osób obcych, przy czym, dla porównania, małżonkowie nie płacą żadnego podatku.

Ponadto nie przysługują im zwolnienia, które przewidywane są dla innych grup, np. dla drugiej grupy podatkowej ustawa przewiduje zwolnienie z podatku, jeśli przedmiotem darowizny są przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkania, ubrania, bielizna, pościel.

Podatek przy pożyczce

Pożyczka opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pożyczki udzielone między osobami pozostającymi w związku partnerskim nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla pożyczek udzielanych członkom rodziny.

Jednakże z podatku zwolnione są te pożyczki, których wartość nie przekracza kwoty 500 zł. Limit ten obowiązuje przez trzy kolejne lata kalendarzowe. Wartości przekraczające powyższą kwotę podlegają opodatkowaniu stawką 2%.