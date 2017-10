Wygrana w grze ogłoszonej w Internecie - zwolnienie z PIT

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF "(…) stwierdzić należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika "i" w wyrażeniu "organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu". Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku gry spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie w serwisie internetowym regulaminu określającego zasady uczestnictwa w grze oraz warunki przyznawania wygranej, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zastosowanie omawianego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby zarówno organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia gry były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem gry jest Spółka, która - w świetle wyżej przytoczonych definicji - instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu nie jest. Wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się - jakim jest Internet, do obsługi i organizowania gry powszechnie dostępnej w sieci internetowej. W konsekwencji wygrane w tego rodzaju grze nie stanowią wygranych w grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. Tym samym nie ma do nich zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od ich wysokości).

Wygrane te podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym."

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z 9 maja 2017 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD