Dzierżawa

Pod pojęciem dzierżawy rozumieć należy umowę, której główną funkcją jest uregulowanie korzystania z rzeczy cudzej, która przynosi użytkownikowi korzyści. Przedmiotem dzierżawy mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości oraz prawa. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz dzierżawcy do używania i pobierania z niej pożytków. Czas obowiązywania umowy może być zarówno określony, jak i nieoznaczony. Dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz, płatny w świadczeniach pieniężnych jak i świadczeniach innego rodzaju – na przykład w ułamkowej części pożytków. Umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 30 lat poczytuje się po upływie owego okresu za zawartą na czas nieoznaczony.

Po stronie dzierżawcy leży obowiązek dokonywania napraw, które są niezbędne do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Bez zgody wydzierżawiającego nie może on oddać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę, ani do bezpłatnego użytkowania. Jeśli nie dostosuje się do tej regulacji, wydzierżawiający może zerwać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Analogiczna sytuacja występuje, gdy wydzierżawiający spóźnia się z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy rozliczeniowe, lub ponad 3 miesiące w przypadku czynszu płatnego rocznie.

Opodatkowanie dochodów z dzierżawy

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia dzierżawy znajdują się w katalogu źródeł przychodów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można je zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli stanowią wyłączny jej przedmiot, bądź też jeden z rodzajów prowadzonej działalności lub dotyczą składnika majątku, który pozostaje z nią związany. Oznacza to, iż podatnik co do zasady powinien dzierżawy udzielać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy jednak nie blokują możliwości prowadzenia prywatnej dzierżawy i rozliczania jej bez konieczności zakładania działalności. Różnić się to jednak będzie sposobem opodatkowania uzyskiwanych przychodów.

Dzierżawa w ramach działalności gospodarczej

Jeżeli dochody pochodzące z dzierżawy są prowadzone w ramach wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, podlegać będą w zależności od wybranego przez podatnika sposobu opodatkowania albo na zasadach ogólnych, w sposób progresywny przy zastosowaniu skali podatkowej, albo przy zastosowaniu podatku liniowego, którego stawka wynosić będzie 19% uzyskiwanego przychodu. Co do zasady podatnicy nie mogą jednak zdecydować się na opodatkowanie przy zastosowaniu ryczałtu – ten sposób opodatkowania zastrzeżony jest dla podatników osiągających dochody w ramach prowadzenia usług hotelarskich.

Dzierżawa prywatna

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z dzierżawy, lecz nie ma to związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, kwalifikuje się je jako odrębne źródła przychodu. W związku tym owe przychody podlegać będą w zależności od wyboru podatnika albo na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (18% do kwoty 85528 zł oraz 32% od nadwyżki po przekroczeniu limitu 85528 zł), bądź też w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanym, według stawki 8,5% przychodów.

