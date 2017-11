Kwota wolna od podatku w Polsce nadal bardzo niska, a migracja podatkowa zyskuje na popularności

Kwota wolna od podatku, to taki poziom zarobków, którego osiąganie nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku, osoby których zarobki nie przekroczą 8000 złotych rocznie (666 zł 66 gr miesięcznie) nie odprowadzą tej daniny do budżetu państwa.

Choć dla polskiego podatnika, zarówno przedsiębiorcy jak i pracownika najemnego każda podwyżka kwoty wolnej od podatku, jest dobrą wiadomością (szczególnie w odniesieniu do lat 2009 – 2016, kiedy to kwota wolna od podatku wynosiła zaledwie 3091 zł rocznie (257 zł 58 gr miesięcznie), nasz kraj nadal bardzo słabo wypada na tle innych państw, gdzie kwota ta jest wielokrotnie wyższa.

- Dobrym punktem odniesienia jest Wielka Brytania, w której kwota wolna od podatku w roku 2017 wynosi 11500 GBP (ok. 54 400 zł/rok – 4 532 zł/mies.), oraz Irlandia gdzie osiąga ona poziom 16500 Euro, czyli ok. 70000 zł (5800 zł/mies) - mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax.

Korzystając z możliwości jakie oferują inne kraje, polscy przedsiębiorcy samodzielnie podnoszą przysługującą kwotę wolną od podatku do poziomu, jakiego polskie władze nie będą w stanie mu zaoferować jeszcze przez długie lata. Przenoszą swoją działalność do Irlandii lub Wielkiej Brytanii, a także zatrudniają się w niej, gdyż takie rozwiązanie gwarantuje, że podatek zostanie rozliczony w UK lub Irlandii, niezależnie od rezydencji podatkowej dyrektora. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo zakładać firmę w dowolnym kraju wspólnoty na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju i działać jako ta firma. Dodatkowo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z krajami, które są najczęstszym celem migracji podatkowej Polaków, regulują sprawy opodatkowania także dyrektorów firm.

Np. art. 16 takiej umowy zawartej między Polską a Irlandią, mówi że „...Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce – przyp. aut.) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Irlandii – przyp. aut.), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie...” Takie same postanowienia wprowadza art. 15 umowy pomiędzy Polską a UK.

Z formalnego punktu widzenia założenie firmy na terenie Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, podobnie jak jej późniejsze prowadzenie, nie jest niczym skomplikowanym. Dzięki uproszczonym procedurom i doprowadzonym do minimum formalnościom nierzadko okazuje się to być łatwiejsze niż prowadzenie firmy w Polsce. Zarówno Wielka Brytania jak i Irlandia mogą poszczycić się stabilną sytuacją polityczną i gospodarczą a także przyjaznym nastawieniem urzędów wobec przedsiębiorców. Ponadto prowadzenie działalności w UK, które w konsekwencji „brexitu” znalazło się poza strukturami Unii Europejskiej, zabezpiecza przedsiębiorcę przed konsekwencjami decyzji podejmowanych w Brukseli.

Przeniesienie działalności gospodarczej do UK lub Irlandii jest najlepszym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, których wynagrodzenie zawiera się w przedziale pomiędzy kwotą wolną od podatku w Polsce, czyli obecnie 6600 zł, a od 1 stycznia 8000 zł, a kwotą wolną od podatku w UK (54 400 zł) lub w Irlandii (70 000 zł). W przypadku takiego kroku, zarobki przedsiębiorcy wzrosną o sumę, którą musiałby odprowadzić do rodzimego fiskusa, a której nie zapłaci fiskusowi brytyjskiemu lub irlandzkiemu – suma ta wyniesie 18% zarobku minus kwota zmniejszająca podatek (stawka PIT w Polsce za rok 2017).