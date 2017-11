Limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 r.

Limity roczne

Maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) uległy zwiększeniu i wyniosą w 2018 r., odpowiednio 13 329 zł oraz 5 331,60 zł (w 2017 r. było to 12 789 zł oraz 5 115,60 zł).

Limity zostały określone w poniższych obwieszczeniach, opublikowanych w Monitorze Polskim:

- obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 994),

- obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 995).

Czym jest IKE i IKZE?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne i IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego są dobrowolnymi formami ubezpieczenia społecznego, stanowią wraz z pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE), tzw. III filar emerytalny. Prawo do założenia konta w IKE i IKZE mają osoby, które ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie (16-18 lat) mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę oraz w wysokości nieprzekraczającej ich dochodów.

Limit wpłat dla pozostałych osób określa co roku minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE i IKZE. W przypadku nadwyżki, podmioty prowadzące konta zwracają nadpłaconą kwotę w sposób wskazany w umowie. Powyższe konta mogą być prowadzone wyłącznie dla jednej osoby, czyli przykładowo nie można założyć wspólnego konta dla małżonków. IKE i IKZE są oferowane przez:

- fundusze inwestycyjne,

- podmioty prowadzące działalność maklerską,

- zakłady ubezpieczeń na życie,

- banki,

- dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Konta te są prowadzone na podstawie zawartych właściwych umów z powyższymi podmiotami. Założenie konta w IKE nie wyklucza założenia konta w IKZE lub w PPE. Należy też pamiętać, że wybór instytucji finansowej, w której założymy konto nie jest ostateczny. Istnieje możliwość zmiany instytucji. Odbywa się to na następujących zasadach:

1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub IKZE,

2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający,

3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE,

4) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił,

5) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.

Nie można przenieść środków z IKE do IKZE i odwrotnie. Zgodnie z przepisami, możliwe jest przetransferowanie tylko całości zgromadzonych środków.

Wypłata środków zgromadzonych w IKE następuje jednorazowo lub w ratach, wyłącznie:

1) Na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

- dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

- dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

2) W przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.