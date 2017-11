Opodatkowanie odpraw wypłacanych pracownikom

W dniu 24 sierpnia 2017r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym odpraw wypłacanym pracownikom w ramach odejść dobrowolnych (sygn. II FSK 2678/16).

Zasadnicza kwestia sporna w sprawie dotyczyła tego, czy otrzymane przez pracownika świadczenie, wypłacone przez pracodawcę na mocy porozumienia rozwiązującego z inicjatywy pracownika umowę o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika, zawartego zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Zwolnień Grupowych jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jak twierdziła skarżąca strona.

Zdaniem organu podatkowego, potwierdzonego w obu instancjach sądowych, otrzymana należność nie korzysta z określonego w tym przepisie zwolnienia od podatku. Tylko bezprawne zachowania pracodawcy mogą w konsekwencji rodzić obowiązek odszkodowawczy. Zatem o ile wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów dotyczących jej wypowiadania spowoduje powstanie stosunku odszkodowawczego, to wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z przepisami nie może prowadzić do tego samego skutku. Fakt utraty źródła przychodu jakim był stosunek pracy, nie odgrywa w tym przypadku żadnej roli. Zdaniem organu, otrzymane świadczenie nie ma także charakteru zadośćuczynienia. Organ wskazał również, że w wyniku podpisania porozumienia rozwiązującego umowę o pracę z inicjatywy skarżącego, nie skorzystał on z przewidzianej w Umowie Społecznej gwarancji zatrudnienia, jak również zrzekł się wszelkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Sąd podkreślił, że rozwiązanie wiążącej strony umowy o pracę nastąpiło na podstawie porozumienia, z inicjatywy pracownika. Przyznano pracownikowi świadczenie, którego podstawą był ww. Regulamin. Sąd podkreślił, że w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca wyłączył ze zwolnienia odprawy pieniężne wypłacone na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponieważ przywołany Regulamin został wydany na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to ustalone w tym Regulaminie świadczenie ma charakter odprawy w rozumieniu tej ustawy, a nie odszkodowania, czy zadośćuczynienia. Zdaniem Sądu zważywszy na podstawę i charakter wypłaconego skarżącemu świadczenia, nie pełni ono funkcji odszkodowania ani zadośćuczynienia. Otrzymane świadczenie nie stanowi również realizacji wynikających z kodeksu pracy uprawnień odszkodowawczych pracownika, w sytuacji nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, przewidzianych w art. 44-50 kodeksu pracy.

Autor: Joanna Rudzka, Doradca Podatkowy

