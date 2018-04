Czy przychody ze sprzedaży własnych książek są przychodami z praw majątkowych?

Nie przekonuje też argument, że wytworzenie i sprzedaż książek własnego autorstwa nie oznacza prowadzenia działalności wydawniczej, jeśli zważyć, że zlecanie druku książek i następnie ich odpłatna dystrybucja stanowi istotę takiej działalności. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 stycznia 208 r., sygn. akt II FSK 33/16.

Sprzedaż książek własnego autorstwa, a pozarolnicza działalność gospodarcza

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży własnych książek, w zeznaniu podatkowym jako właściwą wskazał stawkę opodatkowania w wysokości 3%, Naczelnik Urzędu Skarbowego powołując się na indywidualną interpretację Ministra Finansów stwierdził, że przychód podatnika należy zaliczyć do przychodów z zakresu praw majątkowych, a nie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Taka decyzja organu podatkowego wyklucza możliwość opodatkowania dochodu ryczałtem w wysokości 3%, który to podatnik uwzględnił w swoim zeznaniu.

Podatnik odwołując się od tej decyzji zaskarżył brak swobody w dysponowaniu własnymi prawami autorskimi oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podkreślił również, iż sprzedając książki własnego autorstwa nie zbywa jednocześnie praw autorskich, dokonuje jedynie odsprzedaży egzemplarzy książek wcześniej zakupionych od drukarza. Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu skargi utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzając że zbycie książek własnego autorstwa powoduje powstanie przychodu z praw majątkowych a nie działalności gospodarczej. Podatnik zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nie prowadził również działalności wydawniczej, gdyż nabywał jedynie usługę od drukarza nie przenosząc na niego majątkowych praw autorskich.

Podatnik zaskarżył powyższą decyzję kierując ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedsiębiorca podtrzymał swoją linię obrony prosząc jednocześnie o rozstrzygnięcie czy ma prawo być wydawcą książek własnego autorstwa, a tym samym prowadzić działalność gospodarczą. Nieprzychylność WSA wobec podatnika spowoduje sytuację, w której nie będzie on mógł wydawać faktur i paragonów, co doprowadzi do konieczności zawierania indywidualnych umów na każdą sprzedaną ilość egzemplarzy.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że aktywność gospodarcza podatnika odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej jest bowiem wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek. Uzyskane z niej przychody nie mogą być zaliczone do przychodów z praw majątkowych w postaci praw autorskich. W dalszej części uzasadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny pisze że autor sprzedając swoje książki w żaden sposób nie przenosi praw autorskich na kupujących, ani nie udziela im na nie licencji. Kluczowy w tym przypadku wydaje się art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle którego przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia praw autorskich do tego utworu na żadnym z pól jego eksploatacji. Dlatego też błędna jest ocena organów podatkowych, że sprzedaż książek własnego autorstwa jest tożsama ze sprzedażą praw majątkowych, skoro autor prawami swymi w ten sposób nie rozporządza.

Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o uchylenie całości wyroku i oddalenie skargi.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Najistotniejszą kwestią dla Naczelnego Sądu Administracyjnego było rozstrzygnięcie, czy skarżący uzyskuje przychody ze źródła w postaci praw majątkowych, gdyż potwierdzenie tej okoliczności stałoby na przeszkodzie zakwalifikowania ich do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uznając stan faktyczny za bezsprzeczny, Sąd stwierdził że Podatnik pisząc książki a następnie zlecając ich wydruk i sprzedając je uzyskiwał przychód z ich odpłatnego zbycia. Autor nie rozporządzał prawami autorskimi na żadnym etapie tworzenia książki, nie zbywał ich też w momencie sprzedaży więc uzyskanego przychodu nie można uznać za przychód uzyskany z praw majątkowych. Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uzyskane z działalności przychody powinny być zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.