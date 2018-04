Skutki podatkowe zamiany nieruchomości

Odpłatne zbycie nieruchomości

Rozpatrując kwestię opodatkowania zamiany nieruchomości wyjaśnijmy przede wszystkim, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

A zatem, zgodnie z generalną zasadą sformułowaną przez ustawodawcę, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powoduje obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Oznacza to, że gdy odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu (jest to tzw. ulga mieszkaniowa).

Odpłatne zbycie a zamiana nieruchomości

Jak należy zatem interpretować użyte przez ustawodawcę pojęcie „odpłatnego zbycia”? Organy podatkowe wskazują, że oznacza ono przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową.

W związku z powyższym „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Podkreśla się bowiem, że aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy.

Umowa zamiany

Odnosząc się natomiast do regulacji dotyczących umowy zamiany, należy sięgnąć do art. 603 Kodeksu cywilnego, gdzie wskazuje się, że jest to umowa w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. A takie działanie również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Przy czym ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne.