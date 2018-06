Opodatkowanie PIT przychodu z obrotu kryptowalutami

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2018 r., 0113-KDIPT2-1.4011.73.2018.2.MD.

Sprawa dotyczy podatnika, który dokonał przelewu zasilającego konto na giełdzie kryptowalut. Następnie w ciągu roku wykonał operacje kupna i sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem giełdy kryptowalut. Transakcje i kwoty na giełdzie wyrażone są w złotówkach, jednak kwota ta zostaje pozostaje na giełdzie i może służyć do dokonywania dalszych transakcji albo na życzenie użytkownika może zostać zwrócona przelewem na konto bankowe. Wykonywane operacje nie są i nie będą wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany oraz nie noszą znamion działalności gospodarczej. Podatnik wskazał, że posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z obrotem na giełdzie (działalność związana z oprogramowaniem) i w tej działalności wybrał sposób opodatkowania oparty o podatek liniowy. Podatnik wypłacił część pieniędzy uzyskanych z obrotu kryptowalutą na giełdzie. NIe wykonywał bezpośrednich wymian kryptowaluty na inną kryptowalutę. Posiada dokumentację wszystkich transakcji w formie pliku CSV, zrzutów ekranu oraz emaili od giełdy.

reklama reklama

Na tym tle podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy uzyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży kryptowaluty za pośrednictwem giełdy kryptowalut stanowi uzyskanie przychodu ze zbycia praw majątkowych na mocy ustawy o PIT oraz w jaki sposób podatnik powinien opodatkować osiągnięty przychód z obrotu kryptowalutą i w jakiej deklaracji go wykazać na mocy ustawy o PIT.

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że środki z kryptowaluty należy uznać za przychody z praw majątkowych, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ustawy o PIT, które wskazują, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ustawy o PIT. Skoro więc katalog przychodów z praw majątkowych ma charakter otwarty, to można do niego zaliczyć również przychód z obrotu kryptowalutą.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że mając na uwadzę przedstawiony we wniosku opis należy stwierdzić, że skoro transakcji obrotu kryptowalutą podatnik dokonuje poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a wykonane operacje na giełdzie kryptowalut nie noszą znamion działalności gospodarczej, to uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży kryptowaluty stanowią przychody z praw majątkowych o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. Dochodem zaś będzie nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, o czym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy o PIT. Uzyskany z tego tytułu dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej.

Jacek Walasek, 2018-04-13

Źródło: taxonline.pl

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata