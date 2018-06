Podatek solidarnościowy – od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Kto zapłaci podatek solidarnościowy?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż podejmie prace legislacyjne nad wprowadzeniem dodatkowej daniny obciążającej osoby najlepiej zarabiające. Zebrane w ten sposób środki mają docelowo stanowić wparcie materialne opiekunów osób niepełnosprawnych. Obecnie jeszcze nie jest do końca pewne, kto konkretnie będzie obciążony dodatkową daniną.

Podatek solidarnościowy ma być realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą utworzenia specjalnego funduszu składającego się między innymi z daniny solidarnościowej. Deklarację w tej sprawie złożył podczas spotkania z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych oraz ich podopiecznymi. W przyjętym założeniu ta nowa danina ma być jednym z elementów tego wsparcia.

Wstępne założenia dotyczące podatku solidarnościowego, wskazują na to, że zapłacą go podatnicy, których dochody przekroczą 1 mln zł. Podatek ma wynieść 4 proc. nadwyżki od tej kwoty. Daninę zapłacą więc najbogatsi podatnicy. A mają to zrobić po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za rok 2019, czyli składanym w 2020 roku.

Przy czym, żeby nowy podatek został wprowadzony już od przyszłego roku podatkowego, to ustawa w tej sprawie musi wejść w życie najpóźniej do 1 stycznia 2019 roku. Na razie jeszcze projekt nie został przygotowany. Najprawdopodobniej dopiero po wakacjach trafi do Sejmu, następnie do Senatu i podpisu prezydenta. Miesiąc listopad to ostateczny termin na przyjęcie ustawy.

Gdzie trafią pieniądze z nowego podatku?

Obecnie wsparcie dla opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych realizowane jest poprzez program „Rodzina 500+”, gdzie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest o 50% wyższe niż kryterium podstawowe. Dodatkowo, wsparcie dla niepełnosprawnych zapewnia również program „Za życiem”, zawierający rozwiązania dotyczące wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

Jednakże zdaniem Ministerstwa Finansów, zawartym w odpowiedzi na interpelację nr 22038, dotychczasowe programy społeczne, które wspierają opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych, nie uwzględniają nowych rozwiązań i propozycji, które zostały zaprezentowane w ramach mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych przedstawionej przez Minister Elżbietę Rafalską i Minister Teresę Czerwińską 15 maja 2018 r. Mapa drogowa jest oparta na trzech filarach: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakiet społecznej odpowiedzialności, Program „Dostępność+”.

Najważniejszym i jednocześnie wprowadzającym nowe rozwiązania aspektem mapy drogowej jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz właśnie z daniny solidarnościowej. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30 proc. trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15 proc. na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o ok. 650 mln zł rocznie. Zasadniczym źródłem finansowania tego Funduszu będzie jednak danina solidarnościowa.

Zakłada się, że daninę solidarnościową najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 r. Wobec czego do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 r. około 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na Fundusz Pracy rząd przeznaczy w ramach Funduszu kwotę około 1,8 mld zł.