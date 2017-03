Podatek od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych

Taki wynika z orzeczenia WSA w Opolu, które dotyczyło interpretacji indywidualnej spółdzielni mieszkaniowej (wyrok z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. I SA/Op 370/16).

Ustalony w tym wyroku stan faktyczny wskazywał, że spółdzielnia mieszkaniowa posiadając w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej status przedsiębiorcy, wykazała przed organem podatkowym budowle dotyczące wyłącznie jednego obszaru swej działalności, a mianowicie gospodarki zasobem mieszkaniowym. Budowle będące w jej dyspozycji służą wyłącznie działalności statutowej spółdzielni i nie podejmuje ona działań wykraczających poza jej statutowe uwarunkowania.

Dokonując oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, sąd stwierdził, że „opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nie dotyczy budowli zlokalizowanych na gruntach, które należy traktować jako związane z budynkami mieszkalnymi (…), nawet jeżeli nie stanowią części składowej lokali mieszkalnych, ale których przeznaczenie wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych i nie są one wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej”.

Zdaniem sądu (…) „jeżeli budowla jest zlokalizowana na gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym, a przeznaczenie tej budowli wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych, to nie podlega ta budowla opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przewidzianym dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a określonej jako przedmiot podatku od nieruchomości w art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych. W kontekście regulacji zamieszczonej w art. 2 ust. 1 pkt 3) w/w ustawy oznacza to, że w ogóle nie podlega opodatkowaniu.”

Końcowo sąd wykłada, że „w zakresie, w jakim wskazane we wniosku budowle, położone na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi, służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółdzielnia mieszkaniowa we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wskazała, że znajdujące się na należącym do niej terenie nieruchomości mieszkaniowe budowle służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wobec tego stanowisko zajęte przez organ interpretacyjny jest wadliwe, jako ograniczające się wyłącznie do wykładni literalnej art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z ust. 2a pkt 1 tego artykułu, która w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym nie może być uznana za wystarczającą.”

Na marginesie sąd „wsadza szpilę” ustawodawcy, postulując interwencję ustawodawcy w kierunku zapewnienia większej jednoznaczności i określoności przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości (w tym budowli), na co wyraźnie i jednoznacznie wskazywał NSA w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11. Zmiany dokonane z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. – Dz. U. 2015 poz. 1045 rozważanych tu problemów interpretacyjnych nie rozwiązały.

