Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r.

Zmiany przewiduje projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co się zmieni?

Prawodawca chce wprowadzić minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych. Wysokość daniny ma wynosić 0,042% miesięcznie, co daje 0,5% w skali rocznej. Podatek ma być pobierany od właścicieli budynków handlowo-usługowych oraz biurowych, których początkowa wartość przekraczała 10 mln zł. Dokładniej, proponowanym rozwiązaniem zostaną objęte nieruchomości komercyjne takie jak budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe oraz budynki biurowe (ale z tej kategorii wyłączone zostaną budynki urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów). Podatek będzie odliczany od zadeklarowanego CIT.

Skutki

Zakłada się, iż projektowanym rozwiązaniem objęte zostałyby te środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Oznaczać to więc będzie, iż generalnie obejmie ona jedynie dużych podatników prowadzących działalność o znacznej skali. Podatku nie płaciliby ci podatnicy, którzy posiadają wskazane środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza powyższej kwoty.

Powód i cel wprowadzenia nowej daniny

Głównym celem jest zapobieganie unikania opodatkowania przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. W wielu przypadkach podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Według Ministerstwa Finansów zyskują oni rocznie średnio 5% od kwoty zaangażowanego kapitału. Gdyby tę kwotę deklarowali jako dochód podatkowy, to przy stawce 19% CIT dałoby rocznie do budżetu państwa 1% od zaangażowaniu kapitału. Resort finansów chce pobierać rocznie połowę tej kwoty w formie minimalnego podatku.

Obawy

Zaniepokojenie nowymi regulacjami wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według niego może to zakłócić konkurencję i wpływać na handel wewnętrzny między państwami członkowskimi.