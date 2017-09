Czym jest ewidencja podatkowa nieruchomości?

Ewidencja podatkowa nieruchomości to narzędzie, którego celem jest usprawnienie ustalania podstawy opodatkowania, co w konsekwencji usprawnia system ustalania wymiaru, jak i poboru podatku należnego.

Zawierać powinna dane będące niezbędnymi informacjami do ustalenia wymiaru oraz do poboru podatków, którymi obciążona jest dana nieruchomość. Dane te powinny w sposób precyzyjny określać zarówno osobę podatnika, jak i przedmiot podlegający opodatkowaniu, czyli powinny być to dane dotyczące gruntów, budynków bądź też ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym.

Ewidencja prowadzona jest przez właściwe organy podatkowe w systemie informatycznym. Spełniać on musi wymogi określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Informacje organ pozyskuje korzystając z danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencjach gruntów i budynków, aktach notarialnych, ewidencjach wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ewidencjach wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, planach zagospodarowania przestrzennego, ewidencjach prowadzonych przez urzędy skarbowe i w Krajowej Ewidencji Podatników, a także przede wszystkim z deklaracji, których złożenie stanowi obowiązek podatników.

Informacje dotyczące podatników

Ewidencja zawiera szczegółowe informacje odnoszące się do osoby podatnika podatku od nieruchomości, leśnego czy też rolnego. Każdorazowo odnotowuje się informację, czy jest on właścicielem przedmiotu opodatkowania, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem bądź też posiadaczem zależnym.

Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna dane identyfikujące, które ewidencja zawiera to nazwisko, imiona, adres zamieszkania, NIP, PESEL oraz REGON, o ile został nadany. Jeśli osoba nie posiada numeru PESEL, w ewidencji wykazać należy jej datę urodzenia oraz imiona rodziców. Jeśli jednak w roli podatnika występuje osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ewidencji odnaleźć można jej nazwę - firmę, adres siedziby, numer NIP oraz numer REGON.

Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania

Dane zawarte w ewidencji podatkowej nieruchomości zróżnicowane są ze względu na to, czy nieruchomość jest budynkiem, budowlą bądź ich częścią, czy też gruntem.

Jeśli przedmiot opodatkowania to nieruchomość gruntowa, dane które zawarte są w ewidencji to powierzchnia gruntu z dokładnością do metra kwadratowego, identyfikator działek ewidencyjnych, a także numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta bądź też zbiór dokumentów.

Jeśli zaś przedmiotem opodatkowania jest budynek czy też jego część, dane podlegające ewidencjonowaniu to identyfikator budynku, numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności oraz powierzchnię użytkową. Warto zauważyć, iż tę oblicza się w wysokości 50%, jeżeli pomieszczenie lub jego część ma wysokość 1,4 m – 2,2 m, zaś powierzchni poniżej 1,4 m nie bierze się w ogóle pod uwagę.