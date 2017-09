Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Grunty

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi podatku od nieruchomości, określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zmiany w odniesieniu do opodatkowania gruntu podatkiem od nieruchomości powinny być uwzględniane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jego nabycie albo zbycie.

Analogiczna regulacja dotyczy kwestii nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz wejścia w posiadanie samoistne lub zależne gruntu, które także skutkują powstaniem obowiązku podatkowego.

Konstrukcja ta jest o tyle prosta, iż nie ma możliwości wytworzenia bądź samoistnego powstania gruntu, a na podstawę opodatkowania nie ma wpływu ulepszenie gruntu.

Budynki nowo wybudowane

W przypadku budynków lub ich części oraz budowli za moment powstania obowiązku podatkowego uważa się początek roku następującego po roku, w którym budowa wspomnianych obiektów została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W praktyce regulacja ta oznacza, iż rozpoczęcie użytkowania niewykończonego budynku, dla przykładu, w połowie stycznia 2017 roku wywoła skutki podatkowe dopiero na początku 2018 roku.

Obowiązek podatkowy w przypadku użytkowania nieukończonego budynku dotyczyć będzie całego obiektu, nie ma znaczenia, jakiej powierzchni używać będzie właściciel. Jednakże przepisy nie przewidują możliwości analogicznego traktowania budynków, które poddano remontowi, nawet jeżeli byłby to remont kapitalny.

Sprecyzowanie pojęcia zakończenie budowy dokonuje się na gruncie przepisów ustawy prawo budowlane. Można z nich wywieźć informację, iż zakończenie budowy następuje w momencie, w którym spełnione zostają warunki do złożenia zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu budowy przez inwestora. Mówiąc inaczej, fakt dokonania się warunków, które przedstawione zostały w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane ostatecznie przesądza, czy nastąpiło zakończenie budowy.

Warto zwrócić tutaj uwagę na stanowisko przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. III SA/Po 896/13, w którym czytam, że „przepisy prawa podatkowego uzależniają opodatkowanie budynków od określonego stanu faktycznego (zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem budynków), a nie stanu prawnego (uzyskania prawa do wybudowania lub użytkowania budynków). Wynika to wprost z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odwołuje się do zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli (lub ich części) przed ich ostatecznym wykończeniem bez względu na to, czy zostały spełnione przesłanki budowy i użytkowania tych obiektów przewidziane w przepisach prawa budowlanego”.

Istniejące obiekty budowlane

Kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu istniejącego już obiektu budowlanego również reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej postanowieniami, obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zaistniał fakt nabycia prawa własności do obiektu bądź też wejścia w jego posiadanie przez podatnika, które uzasadniałyby powstanie obowiązku podatkowego.