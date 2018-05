Druga rata podatku od nieruchomości do 15 maja

Właściciele gruntów i budynków, a także podatnicy wynajmujący lokal pod działalność gospodarczą są zobowiązani do opłaty podatku od nieruchomości.

Osoby fizyczne mają możliwość opłaty podatku od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

reklama reklama

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Ile zapłacimy?

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Decydujący głos ma jednak samorząd. Gminy, ustalając swoje stawki tej opłaty nie mogą przekroczyć wskazanych w obwieszczeniu kwot. Te każdego roku uzależnione są od warunków makroekonomicznych. Jak wynika z danych GUS, inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. wyniosła 1,9 proc. Stąd nieco wyższe stawki niż w ubiegłych latach.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni 0,91 zł od 1 m2 powierzchni Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni 4,63 zł od 1 ha powierzchni Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni 0,48 zł od 1 m2 powierzchni Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni 3,04 zł od 1 m2 powierzchni Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Wyjątek stanowią m.in. nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów. Spod ustawy o podatkach lokalnych wyjęte są także grunty pod wodami powierzchniowymi i nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich. Zwolnione z tego podatku są też grunty zajęte pod pasy drogowe dróg i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości.

Jak dokonać zapłaty?

Częstym problemem jest brak terminowej decyzji ws. stawki podatku. Wielu podatników nie może wywiązać się z obowiązku zapłaty raty podatku od nieruchomości, właśnie z powodu braku decyzji ustalających wysokość podatku, których nie doręczył im wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jak informuje MF, jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłatę można uiścić dokonując przelewu na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie w urzędzie.

Katarzyna Witwicka