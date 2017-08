Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku – stawki maksymalne

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 697) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosły o 1,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Rozwoju I Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 1,9% w 2018 roku w porównaniu do 2016 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 1,9%.

Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Co istotne, faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

Według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017 r., poz. 800 (wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w roku 2017 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych:

Podatek od nieruchomości w 2018 r. – stawki maksymalne