Jak uzyskać umorzenie płatności podatku?

Czym jest umorzenie należności podatkowej?

Umorzenie płatności podatku jest możliwością przewidzianą dla podmiotów, dla których w skutek wyjątkowych zdarzeń uregulowanie należności staje się niemożliwe bądź trudne do zrealizowania. Owa ulga polega na możliwości zwrócenia się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie należnej z tytułu podatku kwoty. Przepisy nie wskazują podatku, dla którego przeznaczona jest ta możliwość, co pozwala na domniemanie, że dotyczy to każdego rodzaju daniny publicznej.

Umorzenie ma charakter uznaniowy, zależny od decyzji organu. Organ może umorzyć zaległość w całości, w części, kwotę należnych odsetek oraz opłatę prolongacyjną. Warto także podkreślić, iż jeśli organ zdecyduje się na umorzenie całości zaległości podatkowej, automatycznego umorzeniu podlegają odsetki na zwłokę, jeśli zaś zaległość podatkowa umorzona jest częściowo, umorzeniu podlegają także odsetki w odpowiedniej ku temu proporcji.

Kto może się ubiegać o umorzenie spłaty podatku?

Grupą podmiotów, którym przysługuje prawo do ubiegania się o umorzenie należności podatkowych są podatnicy. W świetle polskich przepisów podatkowych są to osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podlegające na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych obowiązkom podatkowym.

Obowiązkami podatkowymi są między innymi posiadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP, składanie deklaracji podatkowych, ujawnienie źródeł przychodu, zgłoszenie dochodu do opodatkowania oraz obliczenie i zapłata należnego podatku. Ponadto, o umorzenie zaległości podatkowej mogą wystąpić spadkobiercy podatnika.

Kiedy można uzyskać umorzenie spłaty podatku?

W polskim prawodawstwie istnieją dwie sytuacje, w których ubieganie się o umorzenie zaległości podatkowej jest możliwe. Może się tak stać ze względu na ważny interes podatnika oraz ze względu na interes publiczny.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt I SA/P 340/02: „przez ważny interes podatnika należy uznać sytuację, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych, np. wskutek utraty możliwości zarobkowania czy też losowej utraty majątku. Natomiast interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej powoduje konieczność sięgania podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie jest on w stanie zaspokajać swych potrzeb materialnych.”.

Jak wynika z doktryny, poprzez ważny interes podatnika należy rozumieć sytuacje, w których wskutek płatności podatku doszłoby do zagrożenia egzystencji podatnika lub jego rodziny w wyniku niezdolności do utrzymania się. Przykładami takich sytuacji mogą być choroby czy też wypadki powodujące, iż podatnik traci zdolność zarobkową, czy też utrata pracy.

Jako ważny interes publiczny zgodnie ze stanowiskiem doktryny wskazywane są sytuacje, w których poprzez spłatę należnego podatku narażone są wartości mające znaczenie społeczne, stanowiące podwaliny prawa, jak zasady sprawiedliwości społecznej, równości, prawa do wynagrodzenia za pracę i wiele innych zasad, na których zbudowane są poszczególne gałęzie prawa. Przykładem sytuacji, w których mogłoby dojść do naruszenia interesu społecznego jest utrata możliwości wypłacenia należnego wynagrodzenia pracownikom ze względu na brak funduszy do przeznaczenia na ten cel.

Istotna jest także informacja, iż o umorzenie zaległości ubiegać się można jedynie w kwestii umorzenia zaległości podatkowej, odsetek oraz opłaty prolongacyjnej. Niemożliwe jest wszczęcie postępowania o umorzenie podatku wniesionego przed terminem płatności – z wyjątkiem sytuacji, gdy organ podatkowy nie zdąży wydać postanowienia przed upływem tego terminu.