Zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny - spadki otwarte przed 2007 rokiem

Spadek otwarty przed 2007 r.

Córka spadkodawcy zmarłego 19 stycznia.2006 r. wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową w celu ustalenia, czy posiada ona prawo do zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ojciec wnioskodawczyni miał sporządzić testament, którego ewentualnej treści nie znała. Moment nabycia spadku przez Wnioskodawczynię – jeżeli istotnie Wnioskodawczyni zostanie powołana do kręgu spadkobierców- w myśl art. 922 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest wyznaczony przez datę śmierci spadkodawcy.

Dodatkowo zgodnie z art. 924 Kodeksu Cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. To oznacza, że nabycie spadku po ojcu będzie datowane na 19 stycznia 2006 r., nabycie spadku nie jest natomiast tożsame z powstaniem obowiązku podatkowego (powstaje on z chwilą przyjęcia spadku). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, w przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, w przytoczonej sprawie został wydany nieprawomocny wyrok sądu, to znaczy, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie jego uprawomocnienia się.

Ulga z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przysługuje

Art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadku i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 chwila powstania obowiązku podatkowego ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną wart. 9 kwoty wolne od podatku ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS w decyzji z 26.03.2018 r. stwierdził, że prawo do zwolnienia podatkowego z przytoczonego przepisu nie przysługuje wnioskodawczyni, gdyż przedmiotowe zwolnienie nie było uregulowane w ustawie w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. a właśnie te przepisy mają zastosowanie w analizowanej sprawie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dacie 31 grudnia 2006 r. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jeżeli zostanie potwierdzone nabycie spadku przez Wnioskodawczynię to winna złożyć ona w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku) zeznanie podatkowe o nabyciu spadku i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku majątek i jego wartość.

Weronika Szuba

