Dzielenie się własną nieruchomością można opodatkować kartą podatkową

Udostępnianie noclegu we własnych czterech kątach poprzez platformę Airbnb może wiązać się z koniecznością zarejestrowania w tym celu własnej firmy. Na szczęście, fiskus dopuszcza opodatkowanie takiej działalności najprostszą możliwą formą, tj. kartą podatkową – o ile nie oferujemy łącznie więcej niż 12 pokoi.

reklama reklama

Warunki dla kartowiczów

Własna firma opodatkowana kartą podatkową to przywilej dostępny wyłącznie dla wybranych przedsiębiorców, głównie zajmujących się drobnymi lokalnymi usługami. Kartowicz nie prowadzi ksiąg podatkowych, nie wpłaca zaliczek na PIT, a wysokość jego podatku dochodowego jest stała – ustalana na dany rok decyzją urzędu skarbowego w zależności od m.in. liczby mieszkańców w miejscowości, w której kartowicz prowadzi biznes. Może wynieść przykładowo 61 zł miesięcznie.

Aby móc płacić PIT w formie karty podatkowej, trzeba spełniać poniższe warunki:

prowadzić działalność wymienioną w jednej z 12 części Tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym PIT prowadzić tę działalność wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej, nie prowadzić innej działalności gospodarczej, przy prowadzeniu działalności nie korzystać z usług podwykonawców, czyli z usług osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne, nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą, złożyć w urzędzie skarbowym wniosek na formularzu PIT-16 oraz małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co przedsiębiorca (art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT).

Kartowicz może wynajmować do 12 pokoi z pomocą 2 pracowników

Z wnioskiem o interpretację powyższych przepisów zwrócił się do fiskusa właściciel jednego mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką oraz trzech kawalerek. Podatnik zamierzał otworzyć firmę i jako przedsiębiorca oferować turystom nocleg w tych mieszkaniach (5 pokojach łącznie) za pośrednictwem portalu airbnb.com – na okres od 1 do 30 dni maksymalnie. Planował zatrudnić na etat osobę do sprzątania. Reklamą firmy, pozyskiwaniem klientów, a także rozliczaniem płatności za najem zajmowałby się portal społecznościowy. Małżonek podatnika nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, będzie natomiast pomagać przy najmie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zdaniem podatnika, spełnia on wszystkie warunki, aby móc opodatkować swój zarobek kartą podatkową. Stosownie do pkt 4 XII części wspomnianej Tabeli, kartowiczem może być osoba świadcząca „usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym w wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12”. Z kolei w objaśnieniach do Tabeli czytamy, że te usługi „można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka”. U podatnika pokoi pod wynajem jest 5 i zamierzał podpisać jedną umową o pracę.