Obowiązek raportowania JPK na żądanie fiskusa

JPK to narzędzie masowego sprawdzania poprawności zapisu gospodarczego w biznesie, który to zapis prowadzi do wyliczenia należnego podatku (e-kontrole podatkowe) – a więc źródła przychodu administracji kraju. KAS, weryfikując wszystkie obowiązkowo wysłane do Ministerstwa Finansów JPK_VAT oraz inne dokumenty, wychwytuje nieprawidłowości, nietypowe sytuacje, błędy. Gdy je wychwyci, zwraca się do podmiotów gospodarczych z prośbą o wyjaśnienie. To nie muszą być błędy przedsiębiorcy do którego zwraca się KAS: być może badane są transakcje z partnerami i podatnik jest kontrolowany dla potwierdzenia raportów innych podmiotów. Podczas kontroli podatkowej „miękkiej”, wynikającej z ordynacji podatkowej lub celno-skarbowej „twardej” w oparciu o przepisy o KAS, prośby o przekazanie struktur JPK mogą także nastąpić: logiczna struktura w elektronicznej formie daje się łatwo zestawiać i porównywać z podobnymi dokumentami – plikami, co przyśpiesza kontrole.

Ważność i poprawność danych – dowody skarbowe

Bardzo ważne jest to, jakiej jakości dane przekazujemy: dokument – dowód skarbowy musi być poprawny, w przeciwnym przypadku firma będzie narażona na upomnienia, a nawet kary finansowe. O ile administracja centralna dostarczyła nam rozwiązanie do generowania wysyłki JPK, o tyle, niestety, w tej aplikacji nie uzyskamy sprawdzenia ich poprawności. Pliki JPK są to zestawienia skonstruowane do obróbki Big Data, a nie ludzkiego oka: nie będą miały dla nas sensu. Warto zatroszczyć się o możliwość wizualizacji danych ze struktur JPK tak, aby dobrze je zinterpretować, o aplikację zamieniającą dane na zrozumiałe tabele oraz wykresy.

JPK stał się dla służb skarbowych i biznesu materiałem dowodowym – tak jest traktowany w przepisach, dlatego musi być zgodny z prawdą - bezbłędny.

Najczęściej spotykane w praktyce mity

Naturalnie, urzędnik nie może uzyskać od przedsiębiorcy struktury kontrolnej Jednolity Plik Kontrolny Magazyn – jeśli przedsiębiorca nie prowadzi magazynu lub gdy prowadzi, ale dokumentacja magazynu znajduje się wyłącznie w „zeszycie w kratkę”. Mylne bywa też przekonanie, że JPK dotyczy tylko VAT-owców. Żeby prowadzić księgi podatkowe lub magazyn nie trzeba być podatnikiem podatku od towarów i usług. To urzędnik, a nie podatnik decyduje o okresie raportowania oraz sposobie dostarczenia JPK na żądanie. Ze względu na charakter dokumentu, dane struktur JPK przekazujemy jedynie w postaci elektronicznej.

Odpowiedzialność za JPK

W przygotowanie JPK zaangażowane mogą być w firmie różne osoby: obsługa IT czasem generuje pliki, księgowość podaje dane, czasem je wysyła. Niemniej, jedyną odpowiedzialną osobą jest podatnik – osoba, która jest odpowiedzialna za odprowadzenie podatków. Nawet w przypadku zlecania prowadzenia księgowości do biura rachunkowego, odpowiedzialność za prawdziwość danych – zawartość merytoryczną – spoczywa na podatniku. Istnieje możliwość nałożenia kar (z tytułu sankcji) na osobę prowadzącą JPK w firmie. Od strony technicznej, dowolny JPK musi gwarantować zgodność z wymogami (tzw. schemat XML) udostępnioną przez MF podatnikom tak, aby móc go obrabiać i zestawiać z innymi plikami, niezależnie od tego z programu jakiego producenta pochodzi. Można przygotować pliki również za pomocą oprogramowania Klient JPK 2.0 udostępnionego na platformie MF (przygotowuje tylko JPK VAT).