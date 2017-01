JPK_VAT dla małych i średnich firm

Pierwszym krokiem jest przygotowanie systemów księgowych do raportowania plików JPK. Warto zrobić to kompleksowo i dostosować od razu systemy również do raportowania pozostałych struktur, które małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać na żądanie organów od 1 lipca 2018 r. Może się okazać, że konieczne będzie dokupienie specjalnych modułów do generowania plików JPK albo nawet osobnych programów, jeśli dostawca oprogramowania księgowego nie oferuje wsparcia w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe schemy JPK_VAT. Próba złożenia JPK_VAT w strukturze obowiązującej w 2016 r. zakończy się niepowodzeniem.

Kolejnym krokiem jest testowanie. Przed ostatecznym terminem na złożenie JPK_VAT warto wysłać plik na bramkę testową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Zweryfikujemy w ten sposób techniczną poprawność pliku JPK_VAT, ale nie sprawdzimy jego poprawności merytorycznej. Takie usługi oferuje taka firma jak Deloitte.

Duże przedsiębiorstwa na różne sposoby radziły sobie w krótkim okresie przygotowawczym do JPK. Jedni punkt po punkcie sprawdzali, czy wszystkie dane wymagane w JPK występują w ich systemach księgowych. Następnie angażowali swoje służby księgowe i informatyczne do stworzenia narzędzia do generowania pliku JPK, a jeśli coś poszło nie tak, zwracali się o pomoc do doradców. Inni od razu kupowali programy do JPK wraz ze wsparciem wdrożeniowym. Dzięki temu generowali i wysyłali plik JPK za pomocą kilku kliknięć.

Samodzielne przygotowanie pliku JPK na pierwszy rzut oka wydaje się tańsze, szczególnie dla najmniejszych przedsiębiorców zobowiązanych do jego raportowania. Jednak jeśli wystąpią problemy – a doświadczenie pokazuje, że o nie nietrudno – może się okazać, że warto od razu wystąpić o pomoc do ekspertów. Dla części małych i średnich przedsiębiorstw zakup oprogramowania wraz ze wsparciem w dostosowywaniu istniejących systemów księgowych może być nieadekwatny do skali działalności. Warto wtedy rozważyć zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wygenerowanie i złożenie pliku JPK, a przynajmniej znaleźć taki podmiot na wypadek niepowodzenia samodzielnego raportowania.

Podjęcie właściwej decyzji wymaga rozważenia wszystkich za i przeciw. Pomiędzy najmniejszymi a największymi podmiotami należącymi do grupy małych i średnich przedsiębiorstw istnieje przepaść. Nie można więc podać uniwersalnej recepty. Dlatego warto dobrze poznać wszystkie możliwości oraz ich realne koszty.

