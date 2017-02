Niski stan wiedzy małych i średnich przedsiębiorców o JPK

Tak wynika z Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o JPK1 przeprowadzonego przez firmę Sage.

Test był okazją dla małych i średnich przedsiębiorców, aby sprawdzić stan przygotowań swojej firmy do nowych obowiązków prawno-podatkowych. Tymczasem aż 85% uczestników umiało poprawnie odpowiedzieć co najwyżej na połowę pytań.

- Z przeprowadzonego testu wynika, że przedsiębiorcy mają fragmentaryczną wiedzę na temat JPK. Jedynie nieliczni są kompleksowo przygotowani do poradzenia sobie z nowymi obowiązkami prawno-podatkowymi – uważa Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage, lidera na rynku dostawców oprogramowania dla biznesu. Warto zauważyć, że do testu przystąpiło niemal 5 tys. przedsiębiorców, ale jedynie co czwarty zdołał go ukończyć. Termin wysyłki pierwszego pliku JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorców mija już 27 lutego br., więc to już ostatni dzwonek, aby wprowadzić w swoich firmach odpowiednie rozwiązania by sprostać wymogom ustawy – dodaje.

Przedsiębiorcy wciąż wiedzą bardzo mało na temat JPK, a błędy w rozliczeniach mogą okazać się bardzo kosztowne. Zaostrzone zostały kary za wykroczenia i przestępstwa podatkowe. Niedopełnienie obowiązku, a więc niewysłanie JPK, spóźnienie czy błędy w pliku, są podstawą do nakładania kar na podatników. Za niewysłanie danych w formacie JPK grozi kara w wysokości 2,8 tys. zł. Osoba, która nie złoży w terminie informacji, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Stawki są ustalane indywidualnie przez sąd – w 2017 roku maksymalnie taka kara może wynieść nawet ponad 3 miliony złotych.

Co przedsiębiorcy wiedzą o JPK_VAT?

Wyniki testu pokazują, że jedynie 55% jego uczestników wie, jak prawidłowo rozpoznać „małego przedsiębiorcę”, który od początku tego roku musi raportować struktury JPK_VAT.

63% uczestników testu zdaje sobie sprawę, że strukturą JPK, której raportowanie jest obowiązkowe w segmencie MŚP jest jedynie JPK_VAT. Niemal jedna trzecia sądzi, niesłusznie, że musi raportować faktury VAT (JPK_FA).

Co piąty uczestnik testu uważa, że może przesłać dowolnie wiele plików JPK_VAT (wersja 2) do Urzędu Skarbowego, a urząd je scali, podczas gdy plik może być tylko jeden.

- Aby uniknąć kar finansowych ze strony Urzędu Skarbowego, należy wyposażyć swoją firmę w odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli w bezpieczny sposób wdrożyć zmiany o charakterze prawno-podatkowym. Cieszy nas, że przedsiębiorcy coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednie rozwiązania IT pomagają w zapewnieniu sobie komfortu przy wprowadzaniu tego typu zmian, a dostawcy rozwiązań informatycznych stają się sprawdzonymi doradcami w prowadzeniu biznesu – mówi Piotr Ciski.

1 Test przeprowadzony online w dniach 16-31 stycznia 2017 r. na próbie 1237 osób.