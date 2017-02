Raportowanie JPK_VAT – jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowości?

Z początkiem roku weszły w życie regulacje prawne, które mają zwiększyć wpływy z podatku VAT. Zdecydowane zaostrzenie przepisów kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego sprawia, że ryzyko rozliczeń podatku VAT jest obecnie bardzo duże. Jest to nie tylko ryzyko firmy, ale również ryzyko osobiste osób obsługujących ewidencję i rozliczenia podatkowe.

- Wygląda na to, że system rozliczeń podatku od towarów i usług jest coraz bardziej restrykcyjny. Można nawet powiedzieć o penalizacji rozliczeń podatku VAT – mówi Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage. Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego wprowadza nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Co mogą zrobić przedsiębiorcy, aby uchronić się przed ryzykownymi sytuacjami, gdy po drugiej stronie mają do czynienia z oszustem podatkowym?

- Warto zawczasu w odpowiedni sposób zabezpieczyć się przed sytuacjami ryzykownymi. Najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie się do art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług, który nakłada na podatnika obowiązek wprowadzenia kontroli biznesowej. Jest on w znacznym stopniu niezauważony przez przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie sprawy, że można zmniejszyć ryzyko w rozliczeniach VAT. Wprowadzając procedury kontroli biznesowej w procesach obsługi sprzedaży i zakupów (proces obiegu dokumentów, akceptacji faktur, zarządzania informacją w firmie), możemy uchronić się przed czynnościami ryzykownymi, np. odliczeniem VAT-u z faktury od podatnika, który nie jest podatnikiem czynnym – radzi Piotr Ciski.

Wprowadzenie kontroli biznesowej wewnątrz firmy pozwala już na poziomie przedsiębiorstwa wyeliminować te elementy, które są patologiczne. - Można powiedzieć, że dzisiaj odpowiedzialność za zmniejszenie wyłudzeń podatku VAT spoczywa również na przedsiębiorcach, którzy muszą wykazać, że oni także dołożyli wszelkich starań, żeby te elementy patologii wyeliminować. Wprowadzenie procesu kontroli biznesowej to jest wyzwanie dla zarządu firmy, ale również dla odpowiednich narzędzi informatycznych. Przed Urzędem Skarbowym będziemy musieli wykazać, że nie jednostkowa transakcja została przez nas zweryfikowana, ale że w przedsiębiorstwie istnieje system, który umożliwia nam taką weryfikację. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia kontroli, ale również wysokości kar – podsumowuje Piotr Ciski.

