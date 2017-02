Plik JPK_VAT nie uzgadnia się z deklaracją VAT?

Plik JPK_VAT stanowi odzwierciedlenie deklaracji VAT. Dlatego pierwszym i podstawowym testem, jaki mogą wykonać organy podatkowe, jest weryfikacja, czy plik JPK_VAT uzgadnia się z deklaracją VAT. Jest to jednocześnie najprostszy test, jaki mogą wykonać podatnicy zanim dostarczą swoje rozliczenia do urzędu. Tym bardziej, że można wykonać go samodzielnie, bez potrzeby używania jakichkolwiek narzędzi czy programów komputerowych, choć niewątpliwie pomocne w tym zakresie są narzędzia do wizualizacji w programie Excel obydwu źródeł danych.

Deklaracja VAT-7

Powszechnie stosowana deklaracja VAT-7 wskazuje sumy kwot netto i VAT różnych typów transakcji (np. pola nr 15 i 16 – dla sprzedaży krajowej opodatkowanej stawką 5%, pole 22 – dla eksportu towarów, pola 23 i 24 – dla WNT, pola 45 i 46 – kwoty netto i VAT dotyczące zakupów krajowych pozostałych).

Kwoty wykazane w polach od P10 do P39 (sekcja dla podatku należnego) oraz od P43 od P50 (podatek naliczony) deklaracji VAT-7 powinny odpowiadać pośrednim sumom kwot wykazanych w skorelowanych polach JPK_VAT. Aby to sprawdzić, należy zsumować wszystkie kwoty wpisane np. w polu K_15 pliku JPK_VAT i upewnić się, czy suma jest równa kwocie wpisanej w pole 15 deklaracji VAT-7 (podobnie dla korekty deklaracji).

Jeżeli kwoty z pól o odpowiadających sobie numerach różnią się, prawdopodobnie w rozliczeniach VAT jest błąd. Może on wynikać z nieprawidłowego zsumowania kwot transakcji na potrzeby deklaracji VAT-7. Możliwe również, że w pliku JPK_VAT nie zostały wykazane wszystkie transakcje albo któraś z nich wystąpiła tam dwukrotnie.

Ten sam test należy przeprowadzić przed złożeniem korekt deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT. Sumując kwoty wpisane w poszczególnych polach korekty JPK_VAT, powinniśmy otrzymać kwoty równe tym, które są wpisane w polach o tym samym numerze w deklaracji VAT-7.

Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli kwoty z pól deklaracji VAT-7 i sumy kontrolne w pliku JPK_VAT zgadzają się, nie musi to wcale oznaczać, że nasze rozliczenia są prawidłowe. Zdarza się bowiem, że deklaracja jest tworzona w oparciu o zapisy JPK_VAT, więc jeżeli w tym drugim źródle jest błąd merytoryczny, będzie on powielony na poziomie bazującej na nim deklaracji VAT. Dlatego warto dodatkowo przeprowadzić szczegółowe testy merytoryczne w oparciu o zapisy uwidaczniane na poziomie transakcyjnym w pliku JPK_VAT, najlepiej przy użyciu dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Deklaracja VAT-UE

W deklaracji VAT-UE należy wykazać transakcje wewnątrzwspólnotowe. Kwoty transakcji wykazanych w poszczególnych sekcjach powinny w tym przypadku odpowiadać poszczególnym sumom kwot z opowiadających im pól JPK_VAT.

Kwoty netto transakcji w polach K_12 powinny być odzwierciedleniem pozycji wykazanych w sekcji E deklaracji VAT-UE, obejmującej wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Pola K_21, właściwe dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, powinny odpowiadać sekcji C deklaracji. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które również podlega wykazaniu w pliku JPK_VAT (pola K-23) powinno uzgadniać się z transakcjami wykazanymi w sekcji D deklaracji VAT-UE.

Testy w powyższym zakresie należy przeprowadzić zarówno na poziomie sum ogólnych (suma w odpowiedniej sekcji deklaracji VAT-UE w zestawieniu z sumą pośrednią dla pól K w JPK), jak również sum kwot netto dla każdego nr VAT-UE kontrahenta unijnego.

