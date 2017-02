JPK_VAT: Co numery faktur mówią urzędowi o rozliczeniach VAT?

Numery faktur zakupowych

Ministerstwo Finansów wykryło już pierwszy, powszechnie występujący błąd dotyczący numeracji faktur zakupowych. W pliku JPK_VAT po stronie podatku naliczonego znajduje się obowiązkowe pole „DowódZakupu” („NrFaktury” w strukturze, która obowiązywała przed 1 stycznia 2017 r.). Należy tam wpisać numer faktury zakupowej nadany przez dostawcę. Jak wskazał resort finansów w komunikacie o błędach, podatnicy błędnie wpisywali w tym miejscu wewnętrzne numery dokumentów księgowych nadawane otrzymywanym fakturom przez ich systemy księgowe. Utrudnia to lub uniemożliwia władzom skarbowym przeprowadzenie testów porównujących pliki JPK_VAT pomiędzy kontrahentami.

Warto więc zweryfikować, czy w naszym pliku JPK_VAT informacje o numerach faktur są wskazane prawidłowo. W tym celu wystarczy wykonać statystyczny test badania sekwencyjności numerów. Należy sprawdzić, czy każdy kolejny numer dowodu zakupu jest wyższy od poprzedniego. Jeżeli tak, prawdopodobnie prezentujemy w pliku JPK_VAT numery księgowe, a nie numery faktur. Aby to potwierdzić, należy odszukać oryginały kilku przykładowych faktur i zweryfikować ich numery nadane przez wystawcę.

Jedna faktura tylko raz w JPK_VAT

Logika i struktura prezentacji danych w pliku JPK_VAT sugeruje, że każdy dokument (faktura sprzedaży lub zakupu) powinien w pliku wystąpić tylko w jednym wierszu. Niezależnie od tego czy dokumentuje zakup wielu pozycji, czy wielu typów transakcji (ten drugi element znajduje odzwierciedlenie w alokacji właściwych kwot do pól typu „K”). Wielokrotne wykazanie tej samej faktury sprzedażowej czy zakupowej może zwrócić uwagę organu kontrolującego i zostać uznane za nieprawidłowe. Nie jest to co prawda stwierdzone wprost. Jednak taki wniosek płynie z budowy pliku JPK_VAT. Umieszczanie wszystkich pozycji z danej faktury w jednym wierszu jest zgodne z jego strukturą logiczną.

Jeżeli kontrolujący wykryją, że w pliku JPK_VAT wielokrotnie pojawia się ten sam numer faktury sprzedażowej, prawdopodobnie będą chcieli bliżej przyjrzeć się rozliczeniom podatnika. Aby przekonać się, czy ten sam numer faktury dokumentuje tę samą transakcję, warto przeprowadzić dodatkowy test. Należy sprawdzić, czy w zmultiplikowanych fakturach występują takie same kwoty netto i kwoty VAT zaalokowane do tych samych pól typu „K”. Jeżeli tak, możemy mieć do czynienia z nieprawidłowym rozliczeniem, tj. wielokrotnym ujęciem tej samej faktury w pliku JPK_VAT.

Warto również przy okazji wskazać na test ciągłości numeracji faktur. Każdy wystawca ma obowiązek oznaczać fakturę stosując spójną i ciągłą numerację. W pliku JPK_VAT należy sprawdzić, czy nie występuje luka w numeracji faktur sprzedażowych. Może ona świadczyć o pominięciu którejś z transakcji. Często nie jest to błąd, a efekt anulowania faktury lub stornowania wpisów w systemie księgowym. Brak ciągłości może jednak zwrócić uwagę kontrolujących.

