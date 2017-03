JPK_VAT: testy klasyfikacji transakcji dla celów VAT

Klasyfikacja transakcji

Klasyfikacja transakcji to tylko jeden z wielu testów, jakie można wykonać w oparciu o dane wprowadzone do pliku JPK_VAT.

Pełna weryfikacja, czy transakcja została prawidłowo potraktowana na potrzeby VAT, wymaga oczywiście znajomości jej materii i okoliczności zdarzenia. Jednak nawet nie wiedząc nic o danej czynności gospodarczej, bazując na pliku JPK_VAT, można wytypować potencjalnie źle zaklasyfikowane pozycje. Wystarczy informacja dotycząca nr NIP lub VAT-UE kontrahenta oraz wskazanie pól, do których przyporządkowana została dana faktura w pliku JPK.

Kontrahenci, z którymi dokonujemy transakcji krajowych (zakupu czy sprzedaży), powinni być zidentyfikowani w pliku JPK_VAT za pomocą polskiego numeru NIP. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, w pliku JPK_VAT należy wprowadzić numer VAT-UE. Natomiast jeżeli dokonujemy np. eksportu towarów, importu towarów, świadczenia (nabycia lub sprzedaży) usług poza UE, wówczas jedyne co możemy przyjąć za pewnik, to że nasz dostawca lub nabywca nie powinien być ani polskim, ani unijnym podatnikiem VAT.

Oczywiste, a jednak są błędy

Jeżeli transakcja została wykazana w pliku JPK_VAT w polach dotyczących sprzedaż lub zakupu krajowego, a kontrahent został wskazany z przypisanym numerem VAT-UE lub numerem niepoddającym się weryfikacji (tj. najczęściej z krajów trzecich), może to oznaczać, że albo zmapowane zostały nieprawidłowe dane kontrahenta do pliku JPK, albo transakcja została źle sklasyfikowana. Być może w istocie jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa albo import lub eksport towarów. W każdym razie należy bliżej przyjrzeć się tej pozycji.

Zasadę tę można analogicznie zastosować do transakcji wewnątrzwspólnotowych (sygnałem o błędzie będą przypisane do transakcji polskie numery NIP lub numery nieweryfikowalne przy wykorzystaniu usługi VIES). Natomiast w przypadku transakcji eksportu lub importu towarów, a także świadczenia usług poza UE lub importu usług spoza UE dane kontrahenta nie powinny wskazywać ani polskiego NIP, ani unijnego numeru VAT-UE.

Teoria a praktyka

Warto przyjrzeć się danym dostawców i nabywców przy weryfikacji prawidłowości rozliczeń VAT, ujawnianych w pliku JPK_VAT. Dane te są obecnie obligatoryjne (obowiązkowo wypełniane), co może oznaczać, że organy kontroli widzą wymierną korzyść w wykorzystaniu danych kontrahentów podatników przy cyklicznej weryfikacji pliku.

W praktyce wiele testów przeprowadzanych przez ekspertów i praktyków podatkowych na plikach JPK_VAT zawiera w sobie komponent weryfikacji danych kontrahenta względem klasyfikacji danej faktury zakupowej bądź sprzedażowej w pliku.

Badanie logicznych powiązań pomiędzy typem kontrahenta (dostawcy lub nabywcy) a dokonaną klasyfikacją VAT transakcji warto połączyć z testami sprawdzającymi, czy nasi krajowi kontrahenci, w szczególności dostawcy, są zarejestrowanymi podatnikami VAT (czynnymi lub zwolnionymi). Jeżeli nie, prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych może zostać zakwestionowane, a od stycznia 2017 r. należy się liczyć z dodatkową 100% sankcją VAT w takich przypadkach. Jest to również pierwszy sygnał, który powinien zwrócić naszą uwagę na to, czy kontrahent faktycznie istnieje. Jeżeli nie, być może jesteśmy nieświadomym uczestnikiem oszustwa mającego na celu wyłudzenie podatku.

