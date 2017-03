Jak podatnicy przekazują JPK_VAT

Od stycznia 2017 r. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zrealizowało go ok. 110 tys. podatników VAT, którzy wykazali ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów (na łączną kwotę ok. 303 208 mln zł) i sprzedaży (na łączną kwotę ok. 490 079 mln zł).

Do czego służą pliki JPK

Po analizie JPK_VAT, które złożono w lutym 2017 r., stwierdzono:

reklama reklama

formalną poprawność ok. 90 procent z nich;

ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości w odniesieniu co do ich rzetelności i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT).

Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług. Wszystkie wątpliwości będą sukcesywnie wyjaśniane przez właściwe urzędy skarbowe w ramach posiadanych prawnych możliwości, m.in. poprzez kierowanie drogą elektroniczną pism, prowadzenie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych. Podczas ustalania zakresu działań będzie brany pod uwagę rodzaj stwierdzonych błędów.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny - Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017

Wprowadzenie obowiązku comiesięcznego składania JPK_VAT oraz wykorzystywane narzędzia analityczne przełożą się na szybkie diagnozowanie i reagowanie na nieprawidłowości, w szczególności w podatku od towarów i usług. Wpłynie to na poprawę sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych, które prawidłowo wypełniają obowiązki podatkowe.

JPK wspiera uczciwych przedsiębiorców

Według resortu finansów składanie JPK wpłynie na szybszą weryfikację wykazywanych zwrotów w podatku od towarów i usług. Pozwoli to organom podatkowym skupić się na działaniach skierowanych do podmiotów, których celem jest fikcyjna działalność lub które nie wypełniają obowiązków podatkowych, przez co są bardziej konkurencyjne. Natomiast podatnicy, którzy prawidłowo wypełniają swoje obowiązki podatkowe, będą mogli skupić się prowadzeniu działalności gospodarczej.

Powinno to zachęcać przedsiębiorców do dobrowolnego składania JPK, co przyśpieszy weryfikację poprawności wypełniania obowiązków podatkowych i pozwoli im zaplanować działania biznesowe.