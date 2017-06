JPK_WB nie codziennie a tylko na żądanie?

Opublikowany 23 maja 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa zakłada, że już od 1 września 2017 r. największe, średnie i małe firmy musiałyby co dobę przesyłać swoje wyciągi bankowe w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_WB). W obowiązku tym wyręczać by je miały banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Tylko podatnicy posiadający rachunek w zagranicznej instytucji finansowej robiliby to samodzielnie.

Obowiązek przesyłania do KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych (JPK_WB) od 1 września 2017 roku

Wiele wątpliwości

To właśnie banki są najbardziej niezadowolone z pomysłu Ministerstwa Finansów. W piśmie konsultacyjnym Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że o ile resort liczy na dodatkowe wpływy do budżetu dzięki nowym rozwiązaniom, o tyle koszty ich wdrożenia przerzucił na instytucje finansowe. – Z jednej strony nałożono na banki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na rzecz fiskusa, a z drugiej nie przewidziano żadnej rekompensaty za koszty, które musiałyby ponieść – podkreśla ZBP. Zdaniem organizacji mogłoby to przełożyć się na cenę usług oferowanych przez banki.

– Obowiązek dziennego raportowania o stanach i obrotach na rachunkach klientów stanowiłby też kolejny bardzo duży wyłom w tajemnicy bankowej – podkreśla dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor zespołu ekonomiczno-regulacyjnego w ZBP. To natomiast, jego zdaniem, podważałoby zaufanie do banków jako instytucji zaufania publicznego.

Zastrzeżenia do projektu zgłosiła również Fundacja Panoptykon. Jej zdaniem projekt wywrócił dotychczasową logikę pozyskiwania informacji z wyciągów. – Dziś jednostki finansowe udostępniają dane tylko na pisemne żądanie uprawnionych urzędników, a po zmianach musiałyby przesyłać je wręcz prewencyjnie – zwraca uwagę organizacja.

Fiskus w ten sposób zyskałby dokładne informacje na temat praktyki działania przedsiębiorców, tj. za ile kupują i sprzedają towar, jakie ponoszą koszty prowadzenia działalności etc. W konsekwencji – jak obawia się Panoptykon – każdy przedsiębiorca bez względu na branżę i dotychczasowe doświadczenia z fiskusem byłby narażony na kontrolę swoich rozliczeń.

Informacje i tak dostanie

Rezygnacja z przesyłania dobowego JPK_WB nie oznacza jednak, że fiskus nie otrzyma danych z rachunków bankowych. Już teraz przepisy ordynacji podatkowej pozwalają mu uzyskać takie pliki, ale na żądanie. Na razie tylko od największych firm, ale już od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie również małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców.