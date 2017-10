Czym jest JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Jednolity Plik Kontrolny to w dużym skrócie rodzaj instrumentu, oprogramowania, zbioru do elektronicznego prowadzenia katalogu danych finansowych przedsiębiorstw. Ten specyficzny katalog elektroniczny prowadzą podmioty gospodarcze po to, aby usprawnić sposób informowania organów podatkowych oraz ewentualne kontrole.