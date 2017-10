Mikrobiznes może wypróbować raportowanie JPK jeszcze w tym roku

Mikroprzedsiębiorcy muszą zacząć oswajać się ze świadomością, że od stycznia 2018 roku będą obowiązani do przesyłania comiesięcznych raportów w postaci plików JPK_VAT. Ministerstwo Finansów już dziś zachęca do wysyłania testowych raportów. Zdaniem eksperta Bogdana Zatorskiego, to dobry pomysł, dzięki niemu ograniczy się liczbę błędów w plikach przesyłanych przez nową grupę obowiązanych podatników.